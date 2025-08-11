Marrony comemora primeiro gol pelo Remo e mira retorno ao G4 da Série B 'Tô adaptado e quero ajudar'

A vitória do Clube do Remo sobre o América-MG, no último sábado (9), manteve a equipe na disputa por uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado pelo atacante Marrony, o primeiro dele com a camisa azulina.

“Tô muito feliz por ter feito o gol e por ter voltado a marcar. Mas, como já disse, o importante é a gente fazer bons jogos e pontuar”, afirmou o jogador. “Hoje eu já posso dizer que tô adaptado. Tô bem, tô me soltando e consegui marcar sábado e ajudar a equipe. Como eu falei, é seguir evoluindo e ajudando. Temos um objetivo e tô aqui pra ajudar”, completou.

O triunfo diminuiu a pressão após a derrota para a Ferroviária, no Mangueirão. Segundo Marrony, a meta segue sendo o acesso. “A gente tem o objetivo que é chegar no final do ano e conseguir o acesso. E eu acho que a gente tá fechado e isso que é o mais importante, a gente seguir fazendo o que o mister tá pedindo. É evoluir e tentar consertar os erros, porque a gente tem um objetivo”, disse.

O atacante também elogiou o trabalho do técnico António Oliveira. “Desde que cheguei vejo ele conversando bastante com todo mundo e os jogadores querem estar perto dele e saber o que ele pensa. Como ele tá me ajudando tá ajudando todos. A gente tá com ele e ele tá com a gente, e o apoio da torcida é fundamental pra todo mundo. Acima de tudo, é pelo Remo”, afirmou.

No próximo sábado (16), o Remo enfrenta o Botafogo-SP, no Mangueirão, em Belém. A vitória pode recolocar o time entre os quatro primeiros colocados da Série B. “Conseguimos um resultado muito importante e sábado temos mais uma oportunidade, em casa e perto do nosso torcedor. É um jogo que vale seis pontos e temos que ir com esse pensamento”, avaliou Marrony.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)