Avaí vence, encosta no Remo e faz Cuiabá demitir o técnico Guto Ferreira Com o resultado neste duelo direto, o Avaí subiu para a sexta colocação com 32 pontos, 1 a menos que o Remo. Estadão Conteúdo 10.08.25 18h47 Em um dos jogos que movimentaram a 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste domingo (10), o Avaí aproveitou o fator casa para embalar o terceiro jogo sem derrota e seguir na cola do G-4. Jogando na Ressacada, em Florianópolis (SC), o time catarinense venceu o Cuiabá por 2 a 0. Os dois gols foram marcados ainda no primeiro tempo por João Vitor e Marcos Vinícius. Com o resultado neste duelo direto, o Avaí subiu para a sexta colocação com 32 pontos e ultrapassou o rival. Já que agora o Cuiabá, que vem em altos e baixos nesta Série B, caiu para sétimo com 31. A Chapecoense, time que abre o G-4, tem 34. Logo após o jogo, nos vestiários, a direção do Cuiabá anunciou a demissão do técnico Guto Ferreira. Com ele saem também os auxiliares André Luís e Weligton Oliveira, além do preparador físico Juninho Nogueira. Com salários atrasados, os jogadores do Avaí não treinaram na véspera do jogo, mas demonstraram muita disposição em campo. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O duelo começou bastante movimentado e não demorou para o Avaí abrir o placar. Aos 20 minutos, João Vitor recebeu na entrada da área e bateu cruzado no cantinho. Guilherme Nogueira até chegou a relar na bola, mas não conseguiu evitar o gol. O Cuiabá tentava responder, mas foi o Avaí que voltou a balançar a rede. Aos 34, após falha de marcação adversária, Marquinhos cruzou na área e Marcos Vinícius finalizou de primeira, sem chances para o goleiro rival. Ainda no primeiro tempo, o Cuiabá desperdiçou um pênalti com Alisson Safira, que mandou para fora. Na volta para o segundo tempo, o Cuiabá foi para cima e ficou muito perto de descontar aos 20 minutos. Depois de um bate rebate na área, Jader pegou a sobra e chutou firme, mas parou em uma defesa incrível do goleiro César, que salvou o Avaí. Nos minutos finais, o duelo seguiu lá e cá, mas o Avaí soube controlar bem a vitória, enquanto o Cuiabá fez pressão até o final. Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 22ª rodada. No sábado (16), o Cuiabá visita o Athletico-PR, na Ligga Arena, às 20h30. Já na terça-feira (19), o Avaí visita o Operário-PR, no estádio Germano Kruger, às 19h30. FICHA TÉCNICA AVAÍ 2 X 0 CUIABÁ AVAÍ - César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, JP, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Alef Manga (Guilherme Santos) e Cléber (Wanderson). Técnico: Jair Ventura. CUIABÁ - Guilherme Nogueira; Mateusinho, Bruno Alves, Nathan e Sander; Calebe (Victor Barbara), Denilson (Nathan Cruz), David Miguel (Jader) e Carlos Alberto (Juan Christian); Alejandro Martínez (De Lucca) e Alisson Safira. Técnico: Guto Ferreira. GOLS - João Vitor, aos 20, e Marcos Vinícius, 34 minutos, do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - DG (Avaí) e Carlos Alberto e Mateusinho (Cuiabá). ÁRBITRO - Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG). RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis. LOCAL - Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC). ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Ex-Remo, Adaílton estreia com golaço em novo time do Japão Jogador deixou o Leão Azul nesta janela de transferências para voltar ao futebol japonês 10.08.25 18h00 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remanescente de 2024, zagueiro do Remo se despede do clube: 'Hora de ir em busca de mais um acesso' Rafael Castro foi uma das peças importantes na conquista do acesso à Série B 10.08.25 15h42 De pai para filho Técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai: 'Grande orgulho' António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Futebol Tuna luta, vence o Maranhão-MA, mas não consegue a classificação e é eliminada da Série D Águia Guerreira lutou até o final, contudo, não chegou ao placar necessário para avançar na competição 10.08.25 17h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00