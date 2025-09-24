Tuna anuncia Rodrigo Fonseca como novo técnico para a temporada de 2026 Equipe cruzmaltina já tem um substituto para Ignácio Neto, que deixou o clube após o fim da Série D O Liberal 24.09.25 8h52 Técnico foi campeão Capixaba em 2025 (Reprodução / Instagram / Rodrigo Fonseca) Após a eliminação na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a Tuna Luso encerrou a temporada um pouco mais cedo. Com isso, o time cruzmaltino começou a se organizar para 2026 e anunciou, na última terça-feira (23), o substituto do técnico Ignácio Neto. O novo comandante tunante será o paulista Rodrigo Fonseca, de 53 anos. O treinador estava no Rio Branco-ES, onde foi campeão do Campeonato Capixaba em 2025 e levou o time às oitavas de final da Série D. Ao todo, com o clube, Rodrigo disputou 27 partidas, conquistou 15 vitórias, seis empates e seis derrotas em três competições - além do Brasileirão e do Estadual, a equipe também disputou a Copa do Brasil, mas caiu na primeira rodada diante do Novorizontino-SP. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Por meio das redes sociais, a Tuna destacou que “com organização tática e foco na valorização do elenco, Rodrigo chega para fortalecer a Tuna no Campeonato Paraense e nas competições nacionais”. Além do Rio Branco-ES, Fonseca acumula passagens por equipes como Vitória-ES, Estrela do Norte-ES, Desportiva Ferroviária-ES, Campinense-PB, ASA-AL e Nacional-PB. Vale destacar que, na segunda-feira (16), durante o lançamento das camisas do Círio, o presidente do clube, Miltoniel Santos, sem citar nomes, revelou que a esteve perto de acertar com um treinador, mas acabou sendo surpreendido por outro time, que se antecipou e fechou com o técnico. Na próxima temporada, a Águia Guerreira terá um calendário mais cheio. Além do Campeonato Paraense, a Tuna também disputará a Copa Verde, a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro, na qual irá novamente em busca do acesso. Neste ano, o clube fez uma campanha consistente sob o comando de Ignácio Neto, que foi para o Paysandu ser auxiliar técnico permanente. O time chegou até a segunda fase, mas acabou eliminado pelo Maranhão-MA. 