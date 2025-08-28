Série D 2026 terá aumento no número de participantes, afirma jornalista Competição passará a ter 96 clubes e pode abrir espaço para mais um time do Pará em 2026 Iury Costa 28.08.25 18h22 Com a expansão da Série D, as competições nacionais passarão a contar com 156 times. (Marcos Freitas / Agência Mirassol) O Campeonato Brasileiro da Série D passará por uma mudança importante a partir de 2026. A competição terá sua fórmula ampliada e contará com 96 equipes, número 50% maior em relação ao formato atual, que reúne 64 clubes. A informação foi divulgada pelo jornalista Luizinho Moura, no programa Liberal+ Esportes. Segundo o jornalista, as 32 vagas extras serão preenchidas pelos times que se classificarem para o mata-mata da Série D desta temporada. Há ainda a possibilidade de o futebol paraense ganhar mais uma vaga na competição em 2026, de acordo com a classificação geral do Parazão 2025. Os detalhes sobre o novo formato ainda não foram divulgados, mas a mudança deve impactar diretamente o calendário do futebol brasileiro e a distribuição de vagas entre as federações. VEJA MAIS CBF prepara mudanças na Série D, Copa Verde e Copa do Brasil; veja como serão! Objetivo é ampliar o calendário dos clubes e reduzir a sobrecarga das equipes da Série A e B Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém Evento faz parte do projeto 'Arbitragem Sem Fronteira' e, neste ano, começou pela região Norte A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia anunciado alterações para a quarta divisão e estudava tanto a ampliação da Série D quanto a criação de uma eventual Série E. Outra novidade confirmada é a implantação do árbitro de vídeo (VAR) a partir das oitavas de final da atual edição da competição. Atualmente, 124 clubes participam das Séries A, B, C e D. A expansão da Série D levará a 156 times com calendário nacional. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave cbf série d campeonato brasileiro esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE D Série D 2026 terá aumento no número de participantes, afirma jornalista Competição passará a ter 96 clubes e pode abrir espaço para mais um time do Pará em 2026 28.08.25 18h22 Mais esportes Paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô; confira Cinco judocas do Pará subiram no pódio no último final de semana, em São Paulo 28.08.25 14h23 Futebol Diogo Oliveira lidera artilharia do Paysandu na Série B com melhor aproveitamento entre goleadores Atacante tem taxa de conversão de 46%, mas boas atuações não evitam crise do Papão, lanterna da competição 28.08.25 12h10 Futebol Em busca de novos talentos, CBF realiza o Seminário Regional de Arbitragem em Belém Evento faz parte do projeto 'Arbitragem Sem Fronteira' e, neste ano, começou pela região Norte 28.08.25 11h55 MAIS LIDAS EM ESPORTES DIA DE LEÃO! Remo pega Criciúma querendo quebrar tabu de décadas e entrar no G4 O Leão recebe o Criciúma na noite de hoje, às 21h35, no Mangueirão, em partida válida pela 24ª rodada da competição. Separados por apenas um ponto na tabela, os dois times disputam diretamente uma vaga no G4 da competição 28.08.25 7h07 Futebol Marcos Braz ouve torcedores do Remo antes de confronto decisivo contra o Criciúma-SC Reunião ocorreu no Baenão e debateu o momento delicado do time na Série B 28.08.25 11h12 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (28/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro Série B e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 28.08.25 7h00 SÉRIE B Ronald, Jonilson e Thalyson retornam ao Remo e ao Paysandu após empréstimos Jogadores tiveram contratos registrados no BID da CBF e estão à disposição para a Série B 28.08.25 16h30