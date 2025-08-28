Série D 2026 terá aumento no número de participantes, afirma jornalista

O Campeonato Brasileiro da Série D passará por uma mudança importante a partir de 2026. A competição terá sua fórmula ampliada e contará com 96 equipes, número 50% maior em relação ao formato atual, que reúne 64 clubes. A informação foi divulgada pelo jornalista Luizinho Moura, no programa Liberal+ Esportes.

Segundo o jornalista, as 32 vagas extras serão preenchidas pelos times que se classificarem para o mata-mata da Série D desta temporada. Há ainda a possibilidade de o futebol paraense ganhar mais uma vaga na competição em 2026, de acordo com a classificação geral do Parazão 2025.

Os detalhes sobre o novo formato ainda não foram divulgados, mas a mudança deve impactar diretamente o calendário do futebol brasileiro e a distribuição de vagas entre as federações.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já havia anunciado alterações para a quarta divisão e estudava tanto a ampliação da Série D quanto a criação de uma eventual Série E. Outra novidade confirmada é a implantação do árbitro de vídeo (VAR) a partir das oitavas de final da atual edição da competição.

Atualmente, 124 clubes participam das Séries A, B, C e D. A expansão da Série D levará a 156 times com calendário nacional.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)



