Trilha da União: terceira edição do evento será realizado em Terra Alta

A terceira edição da Trilha da União será realizada no município de Terra Alta, nordeste paraense. O evento cicloturistico inclui três grupos de pedal dos municípios de Curuçá, Marapanim e também da região terraltense. Os participantes irão realizar etapas com data agendada em cada município. Segundo informações do grupo de pedal Rota 136, organizadores do evento, as trilhas sempre ocorrem nos meses de julho, agosto e setembro.

O evento é realizado na Região de Salgado desde 2021. A união dos grupos visa a valorização das atividades de cicloturismo, além de reforçar a importância da legislação e educação para o trânsito com relação aos ciclistas, assim como o apoio para o esporte e lazer. A ação também conta com o apoio do grupo União dos Coordenadores de Bike do Pará (UCBPA).

Em 2022, os prefeitos dos municípios em que serão realizadas as etapas do evento sancionaram as leis aprovadas na Câmara Municipal sobre a Semana Municipal do Ciclista, que acontece em setembro, tendo como base a lei Estadual do Ciclista. "Estamos incentivando outros grupos de pedal de diversos municípios do Estado", disse Gilceli Lopes, coordenadora do evento.

"Me sinto muito feliz. A tarefa é árdua e desgastante. Mas acima de tudo é gratificante ver nossa região/município recebendo e sendo apreciada por pessoas de outros municípios", acrescentou Gilceli. A coordenadora alega que realizar e incentivar o cicloturismo é a forma de valorização do ambiente por um olhar sustentável e de proporcionar aos participantes a apresentação de novos lugares, mas pelo pedal, junto com o contato com a natureza, sabores, saberes e culturas da região.

Os três grupos compõem integrantes de diferentes regiões do Pará, o que é um fato inédito para o evento. As trilhas irão incluir áreas de igarapés, praias e dunas. Também haverá momentos de prestígio da gastronomia local e da cultura da região e apoio da segurança local, socorristas e dos empresários da região.