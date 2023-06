Em celebração por 10 anos, Comando Militar Norte promove passeio ciclístico por Belém

Comemorando 10 anos, o Comando Militar Norte vai promover mais uma edição do ‘Passeio Ciclístico - Pedro Teixeira’, no próximo sábado (24). A concentração para a atividade vai ser na Praça da Bandeira, em frente ao Quartel General Integrado, às 7h.

O objetivo do evento é integrar os militares, família e população, além de incentivar a prática esportiva. A atividade é gratuita e aberta ao público de todas as idades. No entanto, quem tiver interesse pode contribuir com alimentos não perecíveis, que serão doados ao Abrigo Calabriano.

A atividade está sob responsabilidade da Base de Administração de Apoia da 8ª região Militar, e os ciclistas participantes irão percorrer cerca de 7 km passeando por quatro bairros do centro de Belém, são eles: Cidade Velha, Batista Campos, Comércio e Campina.



Ficha Técnica

Passeio Ciclístico - Pedro Teixeira

Data: sábado (24)

Hora: 7h

Local: concentração na Praça da Bandeira, em frente ao Quartel General Integrado