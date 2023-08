Com percurso pelo centro de Belém, 3º Pedal da Padroeira está com inscrições abertas

Os entusiastas e atletas de ciclismo podem ficar ligados na terceira edição do Pedal da Padroeira, uma programação esportiva realizada pela Catedral de Belém que deve ocorrer no dia 20 de agosto e está com as inscrições abertas para quem deseja participar do percurso pelo centro histórico da capital paraense.

A inscrição pode ser realizada online, pelo portal da Catedral, até a próxima terça-feira (15), e as vagas já estão no segundo e último lote. As taxas variam entre R$60, que inclui a participação em um sorteio mais uma camisa personalizada, e R$40, que inclui apenas a participação no sorteio. Inscrições em grupo com mais de 10 pessoas ganham a 11ª gratuitamente.

No dia do evento a concentração começa às 6h30 em frente a Catedral de Belém, com saída às 7h. Para a segurança dos participantes, o percurso vai ter carros de apoio, batedores, policiamento e uma ambulância para atender prontamente os atletas participantes.

Para o diácono Silvio Ataíde, que é ciclista e já percorreu grandes distâncias de bicicleta, chegando até Aparecida, em São Paulo, o evento é uma mistura de duas grandes paixões: o esporte e a igreja. E, desde a primeira edição, surgiu a partir da necessidade de unir os dois.

“É a terceira edição desta modalidade esportiva dentro da Festividade de Santa Maria de Belém, que é a padroeira de Belém e também é a padroeira da Arquidiocese. E o evento nasceu no pós pandemia quando souberam que eu já havia feito viagens de bicicleta quando jovem e aí tivemos a ideia de ir até Aparecida. A primeira edição foi justamente para anunciar a viagem e a partir disso já incluímos essa modalidade dentro da Festividade”, explicou.

O diácono, que também vai participar do percurso, já planeja outras aventuras de bicicleta e incentiva outros a se aventurar sobre duas rodas. O maior sonho dele atualmente é chegar em Roma pedalando.

“Com 60 anos, eu realizei a aventura que eu queria, indo até Aparecida, e gostaria de ir novamente. Quem sabe antes dos 100 anos eu não realize meu grande sonho de chegar até Roma. E para os atletas que vão participar do evento, nunca abandonem seus sonhos, uma hora o momento chega”, finalizou.

Serviço

3º Pedal da Padroeira

Data: 20 de agosto

Local: Catedral de Belém

Hora: concentração às 6h30 - saída às 7h

Percurso: centro de Belém

Inscrições: no Portal da Catedral de Belém, até 15 de agosto

Taxas: 2º lote - R$60 (com camisa e sorteio) e R$40 (apenas sorteio)