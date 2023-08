Conquistas e superações: a trajetória do ciclista Geraldo Souza

Geraldo Souza tem contato com o mundo do ciclismo desde criança, através do pai e do irmão Gilson. Foi ao assistir a primeira corrida de Gilson que o jovem se interessou em competir também e, com uma Monark, começou a treinar e logo alcançou seu primeiro pódio, finalizando a prova em terceiro lugar, no município de Castanhal, cidade natal do atleta.

“Fui correr a minha primeira corrida e conseguir subir no pódio com o meu irmão Gilson. Ele ficou em 2º lugar e eu em 3º”, relembrou. Hoje, Geraldo é um atleta profissional e treina com muita dedicação e disciplina, de cinco a seis vezes por semana, dedicando de duas a duas horas e meia durante a semana e de quatro a cinco horas nos fins de semana, somando cerca de 15 a 20 horas semanais de treinamento e cerca de 500 km percorridos.

Essa rotina intensa reflete sua mentalidade focada em alto desempenho, que o levou a conquistas memoráveis em sua carreira. Entre suas conquistas estão: Pentacampeão paraense de speed, Tricampeão da clássica Macapá Verão, Campeão Paulista de Resistência, em 2010, Campeão da Etapa Rainha do Giro, do interior de São Paulo, e também da Copa América, em 2010. Essa última, inclusive, foi uma conquista marcante, pois antes de competir, Geraldo sonhava apenas em terminar a prova.

Geraldo já disputou competições em várias cidades do Brasil (Arquivo pessoal)

O caminho até o sucesso não foi fácil. Para alcançar suas vitórias, Geraldo enfrentou desafios como a falta de recursos e apoio no início da carreira, bem como dificuldades em suas viagens, especialmente quando sua esposa estava grávida de sua filha, Samantha. Durante as viagens de ônibus de Belém a São Paulo e vice-versa, ele chegou a perder cerca de 2 kg de peso devido às dificuldades financeiras.

Mas, para Geraldo, esses desafios foram oportunidades para se fortalecer e não desistir de seu sonho de ser um ciclista de sucesso. Ele afirma que sua fé o ajudou a superar esses momentos difíceis.

Além do ciclismo, Geraldo tem outra grande paixão: a família. Apesar das dificuldades de conciliar as duas paixões, ele afirma ter o apoio de sua família em sua carreira esportiva.

Sobre suas expectativas para 2023, Geraldo afirma que espera superar cada prova e seguir se dedicando ao seu esporte com afinco e determinação e define o ano na frase: "Nunca desista dos seus sonhos."

