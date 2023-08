Equipe paraense conquista quatro medalhas em torneio internacional de dança em cadeira de rodas

Atletas paraenses da "Cia de Dança do Nosso Jeito" subiram, neste final de semana, quatro vezes ao pódio em um campeonato internacional de dança em cadeira de rodas, disputado em Tóquio, no Japão. Entre as medalhas conquistadas, uma foi de ouro, uma de prata e duas de bronze.

O destaque máximo foi para David Pontes, que brilhou no Single Freestyle L1 masculino ao conquistar a medalha de ouro. Além deste triunfo, David também garantiu a medalha de prata no Single Conventional L1 masculino e conquistou duas medalhas de bronze na Duo Danças Latinas L1, onde formou uma parceria com Débora Gomes Cardoso. A equipe da Companhia ainda teve bons desempenhos com Cleyton Bentes, que conquistou a 4ª e 5ª colocação nas categorias Single Freestyle L1 e Single Conventional L1, respectivamente.

O atleta David Pontes, grande vencedor da delegação no torneio, não deixou de ressaltar a magnitude da conquista. O título alcançado foi um resultado inédito para a paradança brasileira.

"Palavras não conseguem expressar essa sensação. Vivenciamos tantas jornadas, atravessamos continentes, e quando finalmente nos damos conta, o Brasil reina no topo do pódio. Apesar de ser uma conquista individual, compartilho esse feito com cada membro da minha equipe; essa medalha pertence ao Brasil", enfatizou David Pontes.

De acordo com o treinador Ricardo Reis, o desempenho alcançado é extremamente positivo, especialmente considerando o nível de excelência dos demais atletas participantes.

"Conquistar quatro medalhas em uma competição que atraiu a elite asiática e europeia é, sem dúvida, um feito monumental. A medalha de ouro conquistada por David Pontes representa um marco sem precedentes na história da Paradança brasileira. Desde o ano de 2001, diversos atletas do Brasil têm participado de competições internacionais, entretanto, somente agora conseguimos alcançar essa façanha notável", finalizou.