Atletas da dança em cadeira de rodas lutam para chegar à Copa dos Continentes no Japão

Desde 2019, a Cia Nosso Jeito, uma equipe de dança em cadeira de rodas, tem representado o estado do Pará em eventos nacionais e internacionais, conquistando várias medalhas. Nem mesmo a pandemia da covid-19 impediu que os atletas participassem de competições. Cientes das restrições impostas pela pandemia, eles se adaptaram ao formato online e, agora, superado o desafio do distanciamento, levam alegria e esperança a um público que reconhece e respeita a resistência, criatividade e a arte dos atletas paraenses.

Com talento e dedicação, eles foram destaques em países como Rússia, Alemanha, Itália e Eslováquia. E agora, em agosto de 2023, surge o grande desafio da Copa dos Continentes no Japão, com reais chances de trazer mais medalhas para o Brasil e, especialmente, para o estado do Pará.

Apoiados pelo Governo do Estado, por amigos e por familiares, o grupo está na reta final de preparação, intensificando os treinamentos e empenhados em buscar apoio financeiro para custear as últimas seis passagens para o restante do grupo. Embora os preços tenham descontos, graças à legislação brasileira, os valores ainda extrapolam a capacidade de compra da equipe e de seus apoiadores. Mas, a esperança continua viva, impulsionada pelo sonho de chegar cada vez mais longe.

A Cia Nosso Jeito segue firme em sua trajetória de superação, representando muito mais do que um grupo de dança em cadeira de rodas. Como eles mesmos costumam destacar, o grupo carrega consigo o espírito de luta e resiliência do povo paraense. E com o apoio necessário, estão prontos para brilhar mais uma vez no cenário internacional.

Para alcançar a meta, os atletas pedem apoio, visando a compra das passagens aéreas. Os interessados em contribuir podem direcionar as doações para o seguinte contato:

Chave pix:

CNPJ 41.910.786/0001-61

Ricardo Gomes Reis Júnior