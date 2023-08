Equipe paraense de dança em cadeira de rodas disputa torneio internacional no Japão

A equipe paraense de dança esportiva em cadeira de rodas, conhecida como "Companhia do Nosso Jeito", está em Tóquio, capital do Japão, para competir em mais uma competição internacional. Os paratletas participarão da "Dance Sport International Competition" nos próximos dias 5 e 6 de agosto.

O time é composto por seis atletas, cada um especializado em diferentes modalidades. A equipe participará de competições nas categorias single conventional dance, single freestyle dance e duo latinas dance.

Além do prestígio da vitória, a classificação nesta competição garantirá aos atletas a oportunidade de participar do Campeonato Mundial de Paradança, um evento que ocorre a cada dois anos. Este ano, o torneio acontecerá na cidade de Gênova, Itália, no mês de novembro.