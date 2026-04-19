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Triatleta brasileira morre durante etapa de natação de Ironman nos EUA

O perfil oficial do Ironman no Texas confirmou a morte da atleta e prestou solidariedade à família

O Liberal
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A imagem em destaque mostra a atleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, que morreu no sábado (18/4). (Foto: Reprodução | Instagram | @maraflavia)

A atleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu no sábado (18/4) durante a etapa de natação do Ironman Texas, nos Estados Unidos. A família informou que ela morava em São Paulo e era triatleta há cerca de 10 anos; inclusive já tinha competido outras vezes em Ironman.

Mara sumiu na água e foi encontrada morta horas depois. Conforme o UOL, o corpo foi retirado do Lago Woodlands por volta das 9h, com auxílio de radar, após a baixa visibilidade dificultar as buscas.

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A prova de natação começou no início da manhã no North Shore Park. De acordo com a rede norte-americana CBS News, o percurso incluía uma travessia de 3,9 quilômetros, com a água a uma temperatura próxima de 23°C.

Por volta das 6h, as equipes de resgate receberam o alerta do desaparecimento da brasileira. Corpo de Bombeiros local e o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery conduziram as operações na água, ainda segundo o UOL.

O perfil oficial do Ironman no Texas confirmou a morte da atleta. A entidade prestou solidariedade e agradeceu aos socorristas pela ajuda nas buscas. "Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos da atleta e vamos oferecer o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil", diz o texto.

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