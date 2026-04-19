Triatleta brasileira morre durante etapa de natação de Ironman nos EUA O perfil oficial do Ironman no Texas confirmou a morte da atleta e prestou solidariedade à família O Liberal 19.04.26 8h28 A imagem em destaque mostra a atleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, que morreu no sábado (18/4). (Foto: Reprodução | Instagram | @maraflavia) A atleta brasileira Mara Flávia Araújo, de 38 anos, morreu no sábado (18/4) durante a etapa de natação do Ironman Texas, nos Estados Unidos. A família informou que ela morava em São Paulo e era triatleta há cerca de 10 anos; inclusive já tinha competido outras vezes em Ironman. Mara sumiu na água e foi encontrada morta horas depois. Conforme o UOL, o corpo foi retirado do Lago Woodlands por volta das 9h, com auxílio de radar, após a baixa visibilidade dificultar as buscas. VEJA MAIS Atleta morre durante Ironman 70.3 após parada cardíaca Competidor sofreu parada cardiorrespiratória na etapa de ciclismo; organização do evento presta apoio à família e não divulga identidade da vítima. Da obesidade ao Ironman: paraense conta como perdeu 50 kg para disputar ultramaratona Salvador Henrique, de 52 anos, revolucionou o estilo de vida para realizar sonho de disputar uma das competições mais desafiadoras do mundo Campeão olímpico realiza 'Ironman' de casa em ação contra coronavírus Alemão Jan Frodeno registrou o tempo de 8h33m39s em circuito com piscina contra-corrente, bicicleta e esteira, e arrecadou cerca de R$ 1,2 milhão para doar a instituições A prova de natação começou no início da manhã no North Shore Park. De acordo com a rede norte-americana CBS News, o percurso incluía uma travessia de 3,9 quilômetros, com a água a uma temperatura próxima de 23°C. Por volta das 6h, as equipes de resgate receberam o alerta do desaparecimento da brasileira. Corpo de Bombeiros local e o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery conduziram as operações na água, ainda segundo o UOL. O perfil oficial do Ironman no Texas confirmou a morte da atleta. A entidade prestou solidariedade e agradeceu aos socorristas pela ajuda nas buscas. "Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos da atleta e vamos oferecer o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil", diz o texto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes triatleta brasileira morre durante etapa natação ironman eua COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00 FUTEBOL Embalado pela Copa Norte, Águia tenta a primeira vitória na Série D diante do Imperatriz-MA Azulão recebe o líder do grupo no Zinho Oliveira, tentando pontuar na Série D do Brasileiro 19.04.26 9h30 ESPORTES São João de Pirabas recebe corrida em comemoração aos 38 anos de emancipação A organização do evento informou que terá R$ 12 mil em premiações, divididos entre categoria feminina e masculina (local e geral) 19.04.26 9h28 futebol No Abril Azul, Paysandu reforça ações de inclusão e pioneirismo na causa autista Iniciativas do clube levam acolhimento a torcedores com TEA e ampliam debate sobre inclusão no futebol 19.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo libera três jogadores para acompanhar chegada dos filhos Atletas deixam compromissos da equipe para viver momento marcante com as famílias 18.04.26 19h43 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 Futebol Remo encara Bragantino fora de casa em busca de reação no Brasileirão Com retorno de Vitor Bueno, Leão enfrenta o Massa Bruta neste domingo pela 12ª rodada da Série A 19.04.26 8h30 FUTEBOL Jogadores do Pará já representaram o Brasil em Copas do Mundo; veja a lista Atletas paraenses participaram de diferentes edições do Mundial e estiveram em seleções marcantes da história brasileira 19.04.26 10h00