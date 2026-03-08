Atleta morre durante Ironman 70.3 após parada cardíaca

Um atleta morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a prova Ironman 70.3 realizada em Curitiba (PR), neste domingo (8/3). Segundo a organização do evento, ele passou mal enquanto participava da etapa de ciclismo da competição. A equipe médica prestou os primeiros atendimentos no local, mas o atleta não resistiu.

De acordo com nota divulgada pelo Ironman, a identidade do competidor e outros detalhes do caso não serão informados em respeito à família.

Após o atendimento inicial realizado pela equipe de socorro do evento, o atleta chegou a ser encaminhado para atendimento médico em um hospital da Região Metropolitana de Curitiba.

Em comunicado, o Ironman Brasil lamentou o falecimento e informou que está oferecendo suporte à família da vítima.

Esta foi a primeira edição do Ironman 70.3 realizada na capital paranaense. A competição é uma das mais importantes do triatlo mundial e inclui 1,9 km de natação em águas abertas, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida.