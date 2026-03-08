Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Atleta morre durante Ironman 70.3 após parada cardíaca

Competidor sofreu parada cardiorrespiratória na etapa de ciclismo; organização do evento presta apoio à família e não divulga identidade da vítima.

Jéssica Nascimento
fonte

Após o atendimento inicial realizado pela equipe de socorro do evento, o atleta chegou a ser encaminhado para atendimento médico em um hospital da Região Metropolitana de Curitiba. (Foto: Reprodução | Instagram | @brasilironman)

Um atleta morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a prova Ironman 70.3 realizada em Curitiba (PR), neste domingo (8/3). Segundo a organização do evento, ele passou mal enquanto participava da etapa de ciclismo da competição. A equipe médica prestou os primeiros atendimentos no local, mas o atleta não resistiu.

De acordo com nota divulgada pelo Ironman, a identidade do competidor e outros detalhes do caso não serão informados em respeito à família.

Após o atendimento inicial realizado pela equipe de socorro do evento, o atleta chegou a ser encaminhado para atendimento médico em um hospital da Região Metropolitana de Curitiba.

VEJA MAIS

image Ex-atleta morre de ataque cardíaco enquanto espancava a namorada; confira
Ricky Bibey foi encontrado em um hotel, em julho deste ano. A namorada dele precisou ser socorrida com ferimentos graves no rosto

image Atleta do Remo morre após engolir abelha durante treino
O amazonense Waldonilton praticava ciclismo e era atleta profissional de remo, competindo pelo Clube do Remo. Ele sofreu um choque anafilático e teve morte encefálica

image Ex-atleta olímpico morre após ser atingido por um raio durante viagem
Audun Groenvold foi um dos grandes nomes do esqui norueguês. Atleta não resistiu aos ferimentos e morreu após atendimento médico

Em comunicado, o Ironman Brasil lamentou o falecimento e informou que está oferecendo suporte à família da vítima.

Esta foi a primeira edição do Ironman 70.3 realizada na capital paranaense. A competição é uma das mais importantes do triatlo mundial e inclui 1,9 km de natação em águas abertas, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

atleta

parada cardiorrespiratória

parada cardíaca

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Lobo Mau aparece em vídeo do Paysandu após título e provoca Yago Pikachu, do Remo; veja

Pikachu foi revelado pelo Paysandu e iniciou a carreira profissional no clube bicolor, mas hoje defende o maior rival.

08.03.26 19h54

Futebol

Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense

Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos.

08.03.26 19h20

Futebol

Final da Copa Grão-Pará registra um dos maiores públicos entre estaduais do Norte

Decisão entre Castanhal e Capitão Poço levou 6.093 torcedores ao Modelão e aparece entre os principais públicos de finais da região.

08.03.26 15h48

futebol

No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas

Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense

08.03.26 15h31

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas'

Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira

08.03.26 8h00

CLÁSSICO

Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão

No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante

08.03.26 8h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo

08.03.26 7h00

futebol

Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios

Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas

08.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda