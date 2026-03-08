Atleta morre durante Ironman 70.3 após parada cardíaca Competidor sofreu parada cardiorrespiratória na etapa de ciclismo; organização do evento presta apoio à família e não divulga identidade da vítima. Jéssica Nascimento 08.03.26 17h54 Após o atendimento inicial realizado pela equipe de socorro do evento, o atleta chegou a ser encaminhado para atendimento médico em um hospital da Região Metropolitana de Curitiba. (Foto: Reprodução | Instagram | @brasilironman) Um atleta morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante a prova Ironman 70.3 realizada em Curitiba (PR), neste domingo (8/3). Segundo a organização do evento, ele passou mal enquanto participava da etapa de ciclismo da competição. A equipe médica prestou os primeiros atendimentos no local, mas o atleta não resistiu. De acordo com nota divulgada pelo Ironman, a identidade do competidor e outros detalhes do caso não serão informados em respeito à família. Após o atendimento inicial realizado pela equipe de socorro do evento, o atleta chegou a ser encaminhado para atendimento médico em um hospital da Região Metropolitana de Curitiba. VEJA MAIS Ex-atleta morre de ataque cardíaco enquanto espancava a namorada; confira Ricky Bibey foi encontrado em um hotel, em julho deste ano. A namorada dele precisou ser socorrida com ferimentos graves no rosto Atleta do Remo morre após engolir abelha durante treino O amazonense Waldonilton praticava ciclismo e era atleta profissional de remo, competindo pelo Clube do Remo. Ele sofreu um choque anafilático e teve morte encefálica Ex-atleta olímpico morre após ser atingido por um raio durante viagem Audun Groenvold foi um dos grandes nomes do esqui norueguês. Atleta não resistiu aos ferimentos e morreu após atendimento médico Em comunicado, o Ironman Brasil lamentou o falecimento e informou que está oferecendo suporte à família da vítima. Esta foi a primeira edição do Ironman 70.3 realizada na capital paranaense. A competição é uma das mais importantes do triatlo mundial e inclui 1,9 km de natação em águas abertas, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave atleta parada cardiorrespiratória parada cardíaca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Lobo Mau aparece em vídeo do Paysandu após título e provoca Yago Pikachu, do Remo; veja Pikachu foi revelado pelo Paysandu e iniciou a carreira profissional no clube bicolor, mas hoje defende o maior rival. 08.03.26 19h54 Futebol Maior campeão do Parazão tem 51 taças! Veja a lista com todos os títulos do Campeonato Paraense Em 2026, o Paysandu superou o Remo na final e se isolou ainda mais na liderança do ranking de títulos. 08.03.26 19h20 Futebol Final da Copa Grão-Pará registra um dos maiores públicos entre estaduais do Norte Decisão entre Castanhal e Capitão Poço levou 6.093 torcedores ao Modelão e aparece entre os principais públicos de finais da região. 08.03.26 15h48 futebol No Re-Pa, torcedor do Remo une o amor pelo clube e o rock de Raul Seixas Leão Azul e o Paysandu entram em campo neste domingo (8) para a grande decisão do Campeonato Paraense 08.03.26 15h31 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Alef Manga projeta Re-Pa, cita Osorio, chegada de Condé e fala sobre 'polêmica das apostas' Atacante falou ao Grupo Liberal sobre clássico contra o Paysandu, pressão da torcida, troca de técnico e momento da carreira 08.03.26 8h00 CLÁSSICO Re-Pa do título: Paysandu e Remo fazem último jogo da final do Parazão No primeiro duelo da final, disputado no domingo passado, o Papão teve mais controle da partida e construiu a vitória a partir de um primeiro tempo dominante 08.03.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa da Inglaterra, Bundesliga, Campeonato Espanhol e Campeonato Italiano movimentam o futebol neste domingo 08.03.26 7h00 futebol Torcedoras de Remo e Paysandu reforçam presença feminina nos estádios Torcedoras da dupla Re-Pa destacam união, representatividade e a luta por mais segurança e espaço nas arquibancadas 08.03.26 8h00