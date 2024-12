Tradição: torcida do Betis realiza ação natalina ao arremessar bichos de pelúcia no campo; veja

A torcida do Betis mais uma vez impressionou no Estádio Benito Villamarín durante a partida contra o Rayo Vallecano, realizada no último domingo (22). Os torcedores participaram de uma tradicional ação natalina, arremessando milhares de bichos de pelúcia no campo, que serão doados a crianças carentes. A prática ocorre anualmente no último jogo em casa antes do Natal e resulta em uma cena marcante, com os brinquedos voando para o gramado.

O jogo atraiu 53.121 torcedores, que assistiram ao empate de 1 a 1 entre Betis e Rayo Vallecano, válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Com esse resultado, o Betis ocupa a nona posição na tabela, somando 25 pontos, enquanto o Rayo Vallecano está em 12º lugar, com 22 pontos. Ambos os times estão no meio da tabela da competição.

O futebol espanhol fará uma pausa durante as festas de fim de ano. O Rayo Vallecano retornará aos campos no dia três de janeiro para enfrentar o Racing Ferrol pela Copa do Rei, enquanto o Betis jogará contra o Huesca no dia quatro.

