Festival Hip Hop em Movimento promove 'Natal para Todos' na Terra Firme; saiba como participar

A Ocupação Liberdade, no bairro da Terra Firme, recebe neste domingo (22) o projeto Griot Urbano - Batalhas de Rima e Negritude, para realizar o Festival Hip Hop em Movimento. O festival tem o propósito de levar o natal para toda a população belenense, além de incentivar o consumo da cultura nas comunidades em parceria com o coletivo Sarau em Movimento, Fogoyó Moda Afro-amazônica, Espaço Cultural Panambi Preta e Cedenpa. A programação gratuita terá oficinas para o público e promoverá a capacitação em artes urbanas.

O evento promete movimentar a comunidade com atividades como o grafite, brincadeira infantis, cinema com exibições temáticas e a 2ª Batalha da Liberdade. Com o compromisso de reafirmar, valorizar e celebrar a cultura negra periférica, o evento irá premiar os finalistas da batalha. Localizada no bairro da Terra Firme, a ocupação urbana é uma das maiores do Brasil e pensando em criar um ambiente acolhedor e afetuoso com as famílias, a organização levará o acesso à cultura, arte e educação para crianças, adolescentes, jovens, idosos e toda a população da periferia.

“A cultura é transformadora, especialmente em espaços periféricos onde muitas vezes há falta de oportunidades e acesso a iniciativas culturais. O hip hop, em particular, carrega uma mensagem de resistência, identidade e protagonismo que fortalece os jovens negros, criando um espaço de expressão autêntica e crítica", declara o idealizador do evento, João Victor.

"O documentário GRIOT URBANO - Batalhas de Rimas e Negritude, mostra como essas rodas culturais são potentes na vida de jovens negros. Levar o hip hop para essas comunidades não é só importante; é necessário para estimular talentos, fortalecer laços comunitários e promover a autoestima coletiva”, explica João Victor.

Na primeira edição do evento, a batalha de rima contou com a participação de diversas crianças da ocupação. Dessa forma, a programação continua com o propósito de aproximar a comunidade com a cultura, tanto como espectador, como participante.

“A Ocupação Liberdade é uma área que representa a essência do nosso projeto: resistir e criar. Ali vivem pessoas que têm muito a contar e a oferecer, e o evento é uma maneira de fortalecer esse elo entre cultura e comunidade, gerando impacto tanto para quem participa quanto para quem organiza”, comenta João.

A programação que irá fechar o ciclo do projeto Griot Urbano, conta com diversas atividades das 8h às 21h para toda a comunidade da Ocupação Liberdade e o destaque será a 2ª Batalha da Liberdade, com a promessa de celebrar a potência do rap como expressão cultural e social.

“O evento ocorrerá no Espaço Cultural Panambi Preta e a comunidade pode esperar muito mais que entretenimento. É formação, é troca de experiências e é fortalecimento da identidade cultural. Atividades: Mutirão e oficina de Grafite, Exibição do documentário GRIOT URBANO e mostra de curtas, Batalha de MCs com premiação, exposição fotográfica, Sarau em Movimento com poesia e atividades para as crianças, distribuição de cestas básicas para as famílias credenciadas da ocupação. A finalização da festa acontece com o DJ Black e a Ruth Clack MC”, finaliza o coordenador.

Serviço

Festival Hip Hop em Movimento

Onde: Espaço Cultural Panambi Preta - Conjunto Liberdade III, Quadra 3, nº 69, bairro Terra Firme, Belém

Quando: Dia 22 de dezembro, a partir das 8h

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)