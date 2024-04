Belém fica movimentada com torcida do Paysandu celebrando título do Parazão 2024 na Doca

Na noite deste domingo (14/04), a torcida do Paysandu se reuniu em grande número na Doca, a Av. Visconde de Souza Franco, em Belém, para celebrar a conquista do título do Campeonato Paraense 2024 sobre o grande rival, o Clube do Remo. A festa foi marcada por muita animação, com a presença de um trio elétrico, música ao vivo e alegria dos torcedores bicolores.

Confira a festa dos bicolores:

Torcida do Paysandu celebra título do Parazão 2024 na Doca Carmem Helena/ O Liberal Carmem Helena/ O Liberal Carmem Helena/ O Liberal Carmem Helena/ O Liberal

VEJA MAIS

Desde cedo, os torcedores começaram a se reunir nas proximidades do estádio da Curuzu, aguardando ansiosamente o momento da comemoração. Assim que o jogo chegou ao fim, com a vitória do Paysandu, a festa tomou conta das ruas próximas à Doca.

O trio elétrico foi o ponto central da celebração, com músicas que embalaram os torcedores e os fizeram cantar e dançar em meio à alegria pela conquista do título. Além da música ao vivo, os torcedores exibiam bandeiras e faixas em homenagem ao clube.