'Todo mundo será bem-vindo no Canadá, México e EUA para a Copa do Mundo', garante Infantino Ao todo, mais de seis milhões de turistas são esperados nas arquibancadas das 104 partidas que serão realizadas na Copa Estadão Conteúdo 30.08.25 17h28 Pela primeira vez, a competição acontecerá em três países diferentes (Divulgação) Em meio à polêmica política de imigração dos Estados Unidos, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou neste sábado que todos os torcedores serão bem-vindos ao país norte-americano durante a Copa do Mundo de 2026. "Torcedores de todos os lugares do mundo serão bem-vindos", declarou Infantino ao site da Fifa, referindo-se à competição que também será disputada no México e no Canadá. Ao todo, mais de seis milhões de turistas são esperados nas arquibancadas das 104 partidas que serão realizadas na Copa, que contará com um número maior de seleções em comparação às edições anteriores. Infantino, que nesta semana se encontrou com Claudia Sheinbaum, presidente do México, garantiu que está trabalhando com os três líderes de estados que serão anfitriões do maior evento esportivo do mundo para um acolhimento dos torcedores no decorrer da competição. "É importante esclarecer isso. Há muito desentendimento por aí. Todo mundo será bem-vindo no Canadá, México e Estados Unidos para a Copa do Mundo da Fifa no ano que vem", disse Infantino para o site oficial da entidade. "Nós estamos trabalhando exatamente para isso." "No Mundial de Clubes neste ano, nós tivemos torcedores indo (aos Estados Unidos) de 164 países diferentes, é claro, sem problemas. Obviamente, há um processo para que seja feito para adquirir vistos e por aí vai. O processo será tranquilo, e vai garantir que aqueles que se qualifiquem possam vir com tranquilidade", acrescentou o dirigente. Os EUA possuem 11 das 16 cidades sedes do evento. Assim sendo, a maioria dos visitantes imigrantes pretendem estar em estádios e arenas americanas. Segundo a Fifa, Infantino trabalha com Donald Trump em uma ação coordenada com autoridades americanas para garantir e agilizar os processos de imigração. "Nós temos de trabalhar nisso. Nós temos de fazer o melhor, nós temos de fazer o mais simples. Mas há um compromisso do governo dos Estados Unidos para garantir que o processo seja suave, então torcedores do mundo inteiro serão bem-vindos", acrescentou Infantino. A declaração do presidente da Fifa vai na contramão de muitas das decisões de Donald Trump, presidente americano, neste seu segundo mandato. O republicano tem adotado uma postura rígida com relação a autorização da entrada e permanência de imigrantes nos EUA. Autoridades locais consideram ilegais muitas destas deportações. A Copa do Mundo 2026 tem seu início previsto para 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, sendo a estreia do time mandante. Os EUA iniciam a jornada no SoFi Stadium, enquanto o Canadá joga no BMO Field em Toronto, ambos no dia 12. Esta será a primeiro edição de um Mundial a contar com 48 participantes, 16 a mais que o número clássico de 32 (12 grupos com 4 seleções em cada). 