O Liberal chevron right Esportes chevron right

Títulos do Flamengo em 2025: após vice contra o PSG, veja o que o Mengão ganhou no ano

Confira o balanço da vitoriosa temporada de 2025 do time carioca, que conquistou a América e o Brasil

O Liberal

O Flamengo encerrou a temporada de 2025 com um vice-campeonato na Copa Intercontinental. Em uma final disputada nesta quarta-feira (17), no Catar, o clube rubro-negro foi superado pelo Paris Saint-Germain.

Apesar da derrota nos pênaltis, o clube da Gávea fechou o ano de 2025 com uma das temporadas mais vitoriosas. O balanço inclui a defesa de importantes troféus em 2026.

O confronto contra o campeão europeu foi equilibrado. Após um empate de 1 a 1 no tempo normal e prorrogação, a decisão do título seguiu para as cobranças de pênaltis.

Vice-campeonato Intercontinental no Catar

O goleiro russo Matvei Safonov, reserva do PSG, tornou-se o destaque. Ele defendeu quatro cobranças rubro-negras nos pênaltis, assegurando o troféu para o time francês e impedindo o bicampeonato mundial do Flamengo.

As conquistas do Flamengo

Apesar do revés na Copa Intercontinental, o Flamengo encerra 2025 com uma prateleira vitoriosa. O clube mantém seu status de força no continente e defenderá importantes troféus em 2026. Confira os títulos da temporada:

  • Libertadores (2025): O Flamengo é o atual campeão da América e defenderá o título em 2026.
  • Brasileirão (2025): O troféu nacional é do Rubro-Negro e sua defesa começa no primeiro semestre de 2026.
  • Supercopa do Brasil (2025): A taça será disputada novamente em 24 de janeiro de 2026.
  • Campeonato Carioca (2025): O time é o atual detentor do título estadual, com defesa prevista para a próxima edição.
  • Copa do Brasil (2024): O Flamengo é o atual campeão, porém, o posto será repassado ao novo vencedor no dia 21 de dezembro, quando será disputado o segundo jogo da final entre Corinthians e Vasco.
