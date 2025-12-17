Títulos do Flamengo em 2025: após vice contra o PSG, veja o que o Mengão ganhou no ano Confira o balanço da vitoriosa temporada de 2025 do time carioca, que conquistou a América e o Brasil O Liberal 17.12.25 17h24 O Flamengo encerrou a temporada de 2025 com um vice-campeonato na Copa Intercontinental. Em uma final disputada nesta quarta-feira (17), no Catar, o clube rubro-negro foi superado pelo Paris Saint-Germain. Apesar da derrota nos pênaltis, o clube da Gávea fechou o ano de 2025 com uma das temporadas mais vitoriosas. O balanço inclui a defesa de importantes troféus em 2026. O confronto contra o campeão europeu foi equilibrado. Após um empate de 1 a 1 no tempo normal e prorrogação, a decisão do título seguiu para as cobranças de pênaltis. Vice-campeonato Intercontinental no Catar O goleiro russo Matvei Safonov, reserva do PSG, tornou-se o destaque. Ele defendeu quatro cobranças rubro-negras nos pênaltis, assegurando o troféu para o time francês e impedindo o bicampeonato mundial do Flamengo. VEJA MAIS Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice na final do Intercontinental de Clubes Após o empate no tempo normal, o time rubro-negro desperdiçou quatro cobranças e acabou derrotado pelo PSG de Luís Henrique Torcida do Flamengo lota bares de Belém para assistir à final da Copa Intercontinental de Clubes O Rubro-Negro carioca encara o Paris Saint-Germain no estádio Ahmad bin Ali, no Catar As conquistas do Flamengo Apesar do revés na Copa Intercontinental, o Flamengo encerra 2025 com uma prateleira vitoriosa. O clube mantém seu status de força no continente e defenderá importantes troféus em 2026. Confira os títulos da temporada: Libertadores (2025): O Flamengo é o atual campeão da América e defenderá o título em 2026. Brasileirão (2025): O troféu nacional é do Rubro-Negro e sua defesa começa no primeiro semestre de 2026. Supercopa do Brasil (2025): A taça será disputada novamente em 24 de janeiro de 2026. Campeonato Carioca (2025): O time é o atual detentor do título estadual, com defesa prevista para a próxima edição. Copa do Brasil (2024): O Flamengo é o atual campeão, porém, o posto será repassado ao novo vencedor no dia 21 de dezembro, quando será disputado o segundo jogo da final entre Corinthians e Vasco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Futebol Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria 17.12.25 11h16 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46