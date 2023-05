Técnico histórico do Vasco, Nelsinho Rosa, morre aos 85 anos

Nesta terça-feira (16), o renomado técnico Nelsinho Rosa, figura histórica do Vasco da Gama, morreu aos 85 anos. Pelo clube de São Januário, ele conquistou o título do Campeonato Brasileiro em 1989, com uma equipe formada por grandes nomes como Bebeto, Mazinho e Bismarck.

VEJA MAIS

Nos últimos sete meses, Nelsinho estava internado no hospital Badin, localizado na Tijuca, no Rio de Janeiro, e apresentou uma piora significativa nos últimos dias devido a complicações decorrentes de uma infecção hospitalar. A família ainda não divulgou informações sobre o velório, mas é esperado que o ex-jogador e treinador seja sepultado no cemitério de Irajá, onde sua esposa está sepultada.

Muito emocionada, Rosane, filha de Nelsinho, compartilhou detalhes sobre o estado de saúde do pai nos últimos dias. Ela revelou que ele estava lúcido, porém apresentou uma piora significativa e precisou ser sedado. Recentemente, Nelsinho recebeu a visita de dois ex-jogadores, Adílio e Willian, este último foi campeão brasileiro pelo Vasco com Nelsinho como técnico.

Carreira de sucesso

Nélson Rosa Martins iniciou sua carreira no Madureira e posteriormente se transferiu para o Flamengo no início dos anos 1960. Ao lado de seu grande amigo Carlinhos, conhecido como Violino, que faleceu em 2015, Nelsinho formou uma dupla de meio-campo de sucesso no Rubro-Negro, conquistando os títulos do Campeonato Carioca em 1963 e 1965.

O período mais vitorioso da carreira de Nelsinho como jogador foi no Flamengo, entre os anos de 1962 e 1968, onde conquistou dois títulos cariocas (1963 e 1965) e marcou 18 gols.

No Fluminense, Nelsinho também obteve sucesso como treinador, conquistando o título do Campeonato Carioca em duas ocasiões, em 1980 e 1985. Sua última passagem pelo Tricolor foi em 1993.

Além de sua passagem marcante pelo Vasco, Nelsinho também foi auxiliar técnico de Sebastião Lazaroni na seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1990.

Nelsinho foi o treinador escolhido para comandar o Palmeiras que conquistou os títulos paulistas e brasileiros consecutivos em 1993 e 1994. No entanto, devido a questões de saúde - na época, aos 56 anos, ele passou por uma cirurgia de ponte de safena - Nelsinho recusou o convite.

Em 2013, quando já atuava como coordenador do Madureira, Nelsinho sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) que afetou suas funções no Tricolor Suburbano.

O renomado técnico também teve experiência internacional e foi o treinador da seleção da Arábia Saudita.

Veja as homenagens dos clubes nas redes sociais