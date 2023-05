Morre Rita Lee: cantora torcia para o Corinthians e fez show com craques do time em 1982

Rita Lee faleceu aos 75 anos, fazendo com que música brasileira perdesse um de seus maiores ícones neste dia 9 de maio de 2023. A cantora, conhecida como a Rainha do Rock no Brasil, torcia para o Corinthians e, em um show no Ginásio do Ibirapuera em 1982, convidou três jogadores do time a subirem no palco com ela: Casagrande, Sócrates e Wladimir, que formavam parte do time que dominava o futebol paulista na época.

Veja o show de Rita Lee com Casagrande, Sócrates e Wladimir:

No programa Arena SporTV, Casagrande relembrou o momento em que esqueceram de levar uma camisa autografada para Rita Lee. Ao perceberem que não tinham o presente que haviam prometido à cantora, os jogadores avistaram um torcedor do Corinthians no show e pediram a camisa emprestada, com a promessa de devolver uma autografada mais tarde.

"Eu tinha falado com a Rita e prometi que ia levar uma camisa número 9. Jogamos à tarde, fomos para casa, chegamos no ginásio do Ibirapuera e eu pergunto para o Magrão (Sócrates): 'Está tudo certo, né? Você trouxe a camisa?' Ele disse que não. Wlad (Wladimir) também não. Então vimos um cara que estava com a namorada vendo o show com a camisa do Corinthians. Fui lá e ele disse: 'Casão, meu ídolo, Magrão, Wladimir, que prazer'. Eu falei: 'Você pode dar a sua camisa? Prometi para a Rita'. Ainda falei para ele: 'pode passar no Parque São Jorge que te dou outra autografada'. Nem sei nem se ele passou depois", disse o Casão.

Rita Lee convidou os jogadores para subirem ao palco, que retribuíram a chamando para assistir à final do Campeonato Paulista. "Eu também prometi fazer o Gol Rita Lee. O Osmar Santos estava na Rádio Globo e eu comentei com ele. Foi o único gol em que eu coloquei nome, em que eu homenageei alguém", contou Casagrande.

O Corinthians venceu a decisão por 3 a 1 contra o São Paulo. Casagrande marcou um gol na partida e o dedicou a Rita. Ele foi o artilheiro do Campeonato Paulista de 1982, com 28 gols, e o time se tornou bicampeão estadual no ano seguinte.