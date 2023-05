Velório da cantora Rita Lee será na quarta-feira (10/05); corpo será cremado

O comunicado da morte da cantora Rita Lee, ocorrido no final da noite da última segunda-feira (08/05), trouxe informações sobre o velório da artista, que perdeu a vida para um câncer.

O velório acontecerá somente nesta quarta-feira (10/05), de 10h às 17h, no Parque Ibirapuera, na capital paulista. O corpo da cantora será cremado em cerimônia particular, conforme sua vontade.

VEJA MAIS

Rita Lee iniciou a carreira nos anos 60, com a banda Mutantes. A figura da moça ruiva foi destaque no movimento Tropicália, no qual teve a influência de nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Torquato Neto. Com os baianos, ela dizia que aprendeu a estruturar uma composição.