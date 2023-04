Técnico Allegri se revolta após Paredes esquecer camisa em substituição

O treinador do Juventus, Massimiliano Allegri, se revoltou após o meio-campista Paredes esquecer a camisa do time no vestiário. A cena aconteceu nesta quinta-feira (13), durante a partida entre Juventus e Sporting, que terminou com placar de 1 a 0 para o clube italiano.

O jogo pelas quartas de final da Liga da Europa viralizou na web por conta dos vídeos feitos por torcedores da arquibancada. Pogba, meio-campista que também entraria em campo, ficou sem entender nada na hora. A reação inesperada de Allegri, que gritou enfurecido com Paredes, mas foi acalmado pelo zagueiro Bonucci.

De acordo com a imprensa italiana, o jogador teria dado a camisa para um torcedor achando que não fosse precisar e correu para o vestiário quando foi chamado, o que atrasou um pouco a partida.

O episódio também chamou atenção dos torcedores por ter acontecido dias depois de Paredes ter discutido com Allegri durante um treino da Juventus. Segundo o jornal ‘Gazzetta Dello Sport’, o meio-campista bateu boca com o técnico e não compareceu ao tradicional almoço de Páscoa com o elenco.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)