TBT: confira vitórias históricas de Remo e Paysandu contra Flamengo e Botafogo em Belém

Com menos de três dias para o final da Supercopa Rei, os times de Botafogo e Flamengo começam a se preparar para o grande confronto. A partida está marcada para domingo, 2 de fevereiro, às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém, terra da dupla Re-Pa.

Nesse contexto, o Núcleo de Esportes de O Liberal decidiu relembrar algumas vitórias históricas de Remo e Paysandu contra Botafogo e Flamengo, destacando os confrontos realizados em Belém. Ao longo dos anos, a dupla do Clássico Rei da Amazônia enfrentou a dupla do Clássico da Rivalidade em 50 ocasiões.

Na capital paraense, o Papão enfrentou o Fogão em nove ocasiões, vencendo em quatro oportunidades e perdendo cinco vezes. Já contra o Mengão, também foram nove confrontos, com grande equilíbrio: três vitórias para o Lobo, três para o Fla e três empates.

Confira as vitórias do Paysandu contra Botafogo e Flamengo em Belém:

Vitórias contra o Botafogo

Brasileiro (13/03/1974): Paysandu 3 x 1 Botafogo-RJ

Brasileiro (28/08/1994): Paysandu 2 x 0 Botafogo-RJ

Brasileiro (02/09/2004): Paysandu 2 x 0 Botafogo-RJ

Brasileiro (17/11/2005): Paysandu 2 x 0 Botafogo-RJ

Vitórias contra o Flamengo

Brasileiro (25/01/1981): Paysandu 3 x 0 Flamengo-RJ

Copa do Brasil (25/03/1993): Paysandu 3 x 2 Flamengo-RJ

Brasileiro (06/09/1995): Paysandu 2 x 0 Flamengo-RJ

Do outro lado da Almirante, o Remo enfrentou o Botafogo em seis oportunidades, que foram bem equilibradas; com duas vitórias para o Leão, duas para o Glorioso e dois empates. Contra o Flamengo, também foram disputados seis jogos, com duas vitórias para o time azulino, três para os rubro-negros e dois empates.

Confira as vitórias do Remo contra Botafogo e Flamengo em Belém:

Vitórias contra o Botafogo

Copa do Brasil (04/04/2001): Remo 2 x 1 Botafogo-RJ

Brasileiro-Série B (11/10/2003): Remo 3 x 2 Botafogo-RJ

Vitórias contra o Flamengo

Brasileiro-Nacional: Remo 1 x 0 Flamengo-RJ

Brasileiro-Nacional: Remo 2 x 1 Flamengo-RJ

Venda de ingressos

O site Bilheteria Digital disponibilizou mais ingressos para a torcida do Flamengo. Além disso, ainda é possível adquirir ingressos para o setor de cadeiras superior e inferior da área que será ocupada pelo Botafogo. O site também abriu a opção “Restaurante Lougue”, custando o valor de R$ 1200, com serviço de buffet e bebida.

Supercopa do Brasil

O confronto é uma disputa entre os campeões da Copa do Brasil, representado pelo Flamengo, e do Campeonato Brasileiro, representado pelo Botafogo. A bola rola às 16h e terá cobertura completa, com Lance a Lance, no portal OLiberal.com.