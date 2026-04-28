Tailândia recebe “Nocaute na Violência” com 14 lutas e entrada gratuita Projeto chega à 62ª edição durante aniversário do município e reforça inclusão social por meio do boxe O Liberal 28.04.26 19h29 O projeto Nocaute na Violência volta ao município de Tailândia. (Divulgação) Tailândia será palco, pela quarta vez, do projeto “Nocaute na Violência”. A 62ª edição do evento acontece nesta quinta-feira (30), no ginásio Werner Kronbauer, integrando a programação de aniversário de 38 anos do município, celebrado em 10 de maio. Com entrada gratuita, o evento contará com 14 super lutas de boxe amador, reunindo atletas de diferentes idades. Crianças, jovens e adultos sobem ao ringue em combates avaliados pela Federação Paraense de Boxe Amador e Profissional (FPBAP), reforçando o caráter formativo da iniciativa. Além das lutas, o público poderá participar do sorteio de duas motocicletas. A expectativa é repetir o sucesso da última edição, que reuniu cerca de seis mil pessoas. VEJA MAIS Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo Projeto Nocaute na Violência lança temporada 2026 com café da manhã e homenagem à imprensa Iniciativa beneficente do boxe homenageará jornalistas e o ex-superintendente Fernando Nascimento no próximo dia 15 de abril Projeto Nocaute na Violência lança temporada 2026 com café da manhã e homenagem à imprensa Iniciativa beneficente do boxe homenageará jornalistas e o ex-superintendente Fernando Nascimento no próximo dia 15 de abril Coordenador do projeto, Zezé do Boxe destacou a importância do apoio da gestão municipal para a realização do evento e o impacto social da iniciativa. “Temos um apoio muito grande da prefeitura, na figura do prefeito Lauro Hoffmann, com transporte, hospedagem e estrutura para o evento. Tudo isso facilita a realização desse projeto esportivo, que vem transformando a vida de muitas pessoas”, afirmou. O “Nocaute na Violência” percorre cidades do interior do Pará com a proposta de incentivar a prática esportiva e promover inclusão social, atendendo tanto o público masculino quanto feminino. Em Tailândia, a expectativa é mais uma vez unir esporte, cidadania e grande participação popular. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave boxe projeto nocaute na violência boxe paraense zezé do boxe esporte amador paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo emite nota e condena agressão a torcedora durante jogo contra o Cruzeiro Episódio ocorreu no fim do primeiro tempo, em um setor próximo à avenida Romulo Maiorana. 28.04.26 19h01 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 Mais Esportes Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. 28.04.26 16h33 Futebol Já eliminado da Copa Norte, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Galvez-AC Partida será realizada em Castanhal, no estádio Modelão. 28.04.26 16h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 Futebol Paysandu envia à Justiça plano de pagamento de dívidas da recuperação judicial Informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente bicolor, Márcio Tuma. 28.04.26 17h02 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04