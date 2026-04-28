Tailândia recebe “Nocaute na Violência” com 14 lutas e entrada gratuita

Tailândia será palco, pela quarta vez, do projeto “Nocaute na Violência”. A 62ª edição do evento acontece nesta quinta-feira (30), no ginásio Werner Kronbauer, integrando a programação de aniversário de 38 anos do município, celebrado em 10 de maio.

Com entrada gratuita, o evento contará com 14 super lutas de boxe amador, reunindo atletas de diferentes idades. Crianças, jovens e adultos sobem ao ringue em combates avaliados pela Federação Paraense de Boxe Amador e Profissional (FPBAP), reforçando o caráter formativo da iniciativa.

Além das lutas, o público poderá participar do sorteio de duas motocicletas. A expectativa é repetir o sucesso da última edição, que reuniu cerca de seis mil pessoas.

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Coordenador do projeto, Zezé do Boxe destacou a importância do apoio da gestão municipal para a realização do evento e o impacto social da iniciativa.

“Temos um apoio muito grande da prefeitura, na figura do prefeito Lauro Hoffmann, com transporte, hospedagem e estrutura para o evento. Tudo isso facilita a realização desse projeto esportivo, que vem transformando a vida de muitas pessoas”, afirmou.

O “Nocaute na Violência” percorre cidades do interior do Pará com a proposta de incentivar a prática esportiva e promover inclusão social, atendendo tanto o público masculino quanto feminino. Em Tailândia, a expectativa é mais uma vez unir esporte, cidadania e grande participação popular.