Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém

"Enquanto houver luta, haverá também união, verdade e coragem para continuar". Essa foi a mensagem deixada pelo treinador e fundador do Nocaute na Violência, Zezé do Boxe, durante o lançamento da edição de 2026 do projeto, que chega ao seu 14º ano de história. O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira (15), no bairro da Cidade Velha, em Belém, e homenageou a imprensa esportiva do Pará.

"Se não fosse a imprensa, não teria esse sucesso todo", destacou Zezé do Boxe. "A gente deve muito [à imprensa] e, por isso, estamos fazendo essa homenagem. É o mês do jornalista, que a gente aproveita para homenagear a todos", disse o treinador.

O evento contou com a participação de várias personalidades do jornalismo esportivo paraense, incluindo o apresentador e repórter da TV Liberal, André Laurent. O jornalista recebeu a homenagem feita a Fernando Nascimento, ex-superintendente da TV Liberal, que se aposentou neste ano.

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"Eu acho que o reconhecimento da imprensa, principalmente no momento em que nós estamos agora, de pós-verdade, fake news, é sempre muito válido, eu faço muita questão de estar presente", ressaltou o jornalista, que também destacou a importância de valorizar iniciativas como o projeto, que foca não apenas no esporte, mas na transformação social.

"O Nocaute na Violência é um projeto que, não apenas em Belém, na periferia, mas no interior do estado, consegue levar a bandeira do esporte como uma ferramenta de inclusão social. E isso faz com que vários jovens que, às vezes, têm dificuldades para praticar a modalidade possam, pela primeira vez, por exemplo, lutar. No Nocaute na Violência, você também tem oportunidade para meninas e mulheres. Tem meninas que gostam de boxe, praticam, mas nunca tiveram a oportunidade de fazer uma luta. Então, eu acho que são iniciativas como essa que a gente precisa valorizar. Futebol é fantástico. Mas a transformação social, a formação do cidadão, acontecem no esporte amador, e a gente precisa incentivar", completou.

Jornalista recebeu homenagem pela TV Liberal (Ivan Duarte / O Liberal)

História

O projeto foi fundado em 2012 pelo treinador Zezé do Boxe. O que começou com quatro alunos, em um pequeno evento na Praça Batista Campos, no centro de Belém, hoje reúne mais de 700 jovens aspirantes a atletas e 108 centros de treinamento, com edições realizadas em diversas regiões do estado.

nocaute na violencia 2026 Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal

"A gente criou o projeto para combater até a violência que acontece na história do futebol. O esporte é vida, é inclusão social, integração, não violência. Hoje nós temos mais de 700 atletas participando da competição, atletas da Seleção Brasileira, Olimpíadas, profissionais e campeões brasileiros. Então isso é uma coisa maravilhosa para a gente", destacou Zezé.

Zezé é uma das principais personalidades do esporte paraense (Ivan Duarte / O Liberal)

Edição 2026

A programação do Nocaute na Violência já começa no próximo dia 30 de abril, em Tailândia. Ainda neste ano, o projeto passará pela Ilha do Combu, Portel, Soure, Cachoeira do Arari, além da capital paraense, que tem um evento previsto para setembro, no Portal da Amazônia.

Ao longo de 14 anos, o projeto se consolidou como uma das principais iniciativas esportivas de inclusão no estado. Em 2026, o objetivo é o mesmo: usar o boxe como instrumento de mudança e alcançar ainda mais atletas no Pará.