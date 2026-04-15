Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo O Liberal 15.04.26 12h22 Evento abriu oficialmente a temporada de 2026 do projeto (Ivan Duarte / O Liberal) "Enquanto houver luta, haverá também união, verdade e coragem para continuar". Essa foi a mensagem deixada pelo treinador e fundador do Nocaute na Violência, Zezé do Boxe, durante o lançamento da edição de 2026 do projeto, que chega ao seu 14º ano de história. O evento ocorreu na manhã desta quarta-feira (15), no bairro da Cidade Velha, em Belém, e homenageou a imprensa esportiva do Pará. "Se não fosse a imprensa, não teria esse sucesso todo", destacou Zezé do Boxe. "A gente deve muito [à imprensa] e, por isso, estamos fazendo essa homenagem. É o mês do jornalista, que a gente aproveita para homenagear a todos", disse o treinador. O evento contou com a participação de várias personalidades do jornalismo esportivo paraense, incluindo o apresentador e repórter da TV Liberal, André Laurent. O jornalista recebeu a homenagem feita a Fernando Nascimento, ex-superintendente da TV Liberal, que se aposentou neste ano. VEJA MAIS Atletas de projeto social de Belém conquistam cinco medalhas no Brasileiro Interclubes de Wrestling Campanha na competição também garantiu classificações para o Pan-Americano, que ocorre em julho, no México Evento beneficente encerra temporada do Nocaute na Violência com 20 lutas e homenagens a parceiros Também serão distribuídas cestas básicas aos atletas participantes e a 50 famílias em situação de vulnerabilidade, como forma de reforçar o compromisso social do projeto durante o período natalino "Eu acho que o reconhecimento da imprensa, principalmente no momento em que nós estamos agora, de pós-verdade, fake news, é sempre muito válido, eu faço muita questão de estar presente", ressaltou o jornalista, que também destacou a importância de valorizar iniciativas como o projeto, que foca não apenas no esporte, mas na transformação social. "O Nocaute na Violência é um projeto que, não apenas em Belém, na periferia, mas no interior do estado, consegue levar a bandeira do esporte como uma ferramenta de inclusão social. E isso faz com que vários jovens que, às vezes, têm dificuldades para praticar a modalidade possam, pela primeira vez, por exemplo, lutar. No Nocaute na Violência, você também tem oportunidade para meninas e mulheres. Tem meninas que gostam de boxe, praticam, mas nunca tiveram a oportunidade de fazer uma luta. Então, eu acho que são iniciativas como essa que a gente precisa valorizar. Futebol é fantástico. Mas a transformação social, a formação do cidadão, acontecem no esporte amador, e a gente precisa incentivar", completou. Jornalista recebeu homenagem pela TV Liberal (Ivan Duarte / O Liberal) História O projeto foi fundado em 2012 pelo treinador Zezé do Boxe. O que começou com quatro alunos, em um pequeno evento na Praça Batista Campos, no centro de Belém, hoje reúne mais de 700 jovens aspirantes a atletas e 108 centros de treinamento, com edições realizadas em diversas regiões do estado. nocaute na violencia 2026 Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal Ivan Duarte / O Liberal "A gente criou o projeto para combater até a violência que acontece na história do futebol. O esporte é vida, é inclusão social, integração, não violência. Hoje nós temos mais de 700 atletas participando da competição, atletas da Seleção Brasileira, Olimpíadas, profissionais e campeões brasileiros. Então isso é uma coisa maravilhosa para a gente", destacou Zezé. Zezé é uma das principais personalidades do esporte paraense (Ivan Duarte / O Liberal) Edição 2026 A programação do Nocaute na Violência já começa no próximo dia 30 de abril, em Tailândia. Ainda neste ano, o projeto passará pela Ilha do Combu, Portel, Soure, Cachoeira do Arari, além da capital paraense, que tem um evento previsto para setembro, no Portal da Amazônia. Ao longo de 14 anos, o projeto se consolidou como uma das principais iniciativas esportivas de inclusão no estado. Em 2026, o objetivo é o mesmo: usar o boxe como instrumento de mudança e alcançar ainda mais atletas no Pará. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes boxe mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Com homenagem à imprensa paraense, Nocaute na Violência 2026 é lançado em Belém Projeto chega ao 14º ano, reforça o esporte como ferramenta de inclusão social e destaca a importância do jornalismo 15.04.26 12h22 MMA SPORT CLUB Belém sedia Campeonato Brasileiro de Karatê JKA e celebra 80 anos do mestre Yoshizo Machid 14.04.26 15h02 MMA Do interior do Pará ao radar do UFC: Romero Reis nocauteia rival e desperta interesse de Dana White Criado em Santa Luzia, lutador que começou “tirando a ressaca” embala seis vitórias seguidas e pode ser o próximo paraense na elite mundial 13.04.26 20h03 FUTEBOL Federação Paraense de Ginástica abre inscrições para curso de arbitragem; veja valores Formação da Fepagin será online em maio e inclui prova presencial ao final do curso 08.04.26 17h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! 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