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Atletas de projeto social de Belém conquistam cinco medalhas no Brasileiro Interclubes de Wrestling

Campanha na competição também garantiu classificações para o Pan-Americano, que ocorre em julho, no México

O Liberal
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Paraenses se destacaram na competição (Arquivo pessoal)

Quando o funcionário público João Lucas Soares abriu a garagem de casa para ensinar artes marciais, o objetivo era desenvolver o esporte como uma ferramenta de transformação social. Hoje, cerca de cinco anos desde o início, ele vê seus atletas conquistando medalhas e sonhando com mais.

Na última semana, entre os dias 14 e 15 de março, o projeto Instituto JL voltou de São Paulo, do Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling, com cinco medalhas, sendo três de ouro, e classificações para o Pan-Americano da modalidade.

O paraense Riquelme Alexandre Lopes foi um dos destaques e subiu ao lugar mais alto do pódio duas vezes. Ele foi campeão na categoria sub-15 estilo livre até 44 kg e na luta greco-romana. Com isso, conquistou vaga na seleção brasileira de Wrestling para disputar o Pan-Americano de 2026, que será sediado na Cidade do México, no México.

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"Foi uma competição de nível técnico muito alto, um nível de competitividade muito elevado, mas, mesmo assim, conseguimos colocar nossas estratégias, nossos atletas conseguiram desenvolver uma performance de luta no mesmo nível nacional e, assim, conseguimos conquistar resultados importantes", declarou João Lucas, que além do wrestling, também ensina jiu-jitsu e muaythai.

Também no sub-15, o jovem atleta João Derick Monteiro foi campeão na categoria até 52 kg, no estilo greco-romano, e está classificado para o Pan-Americano. Além disso, Jeferson Daniel foi vice-campeão no estilo livre U20, enquanto Edgar conquistou o bronze na disputa até 51 kg na greco-romana sub-17.

campeonato brasileiro interclubes

"Esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo no nosso instituto, que fica lá no bairro do Sideral, onde a gente diariamente vem trabalhando, desenvolvendo a luta, o wrestling, que é um esporte olímpico, para que a gente possa chegar nessas competições e conseguir os nossos objetivos, estar no lugar mais alto do pódio, estar entre os melhores. Isso nos traz um sentimento de alegria e felicidade de entender que nós estamos desenvolvendo um bom trabalho", destacou o professor.

O Campeonato Brasileiro Interclubes de Wrestling foi organizado pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW). Ao todo, a equipe do Instituto JL foi com 11 atletas e dois técnicos. Agora, o time se prepara para o Pan-Americano com a Seleção Brasileira. A competição está marcada para os dias 23 e 25 de julho, na Cidade do México.

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