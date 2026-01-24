Capa Jornal Amazônia
Projeto Skate Brasil promove esporte e inclusão social na Sacramenta

Programação gratuita ocorre na Praça Dorothy Stang e atende crianças e adolescentes

O Liberal

O projeto Skate Brasil está movimentando o bairro da Sacramenta, em Belém, com aulas gratuitas de skate realizadas na Praça Dorothy Stang. A iniciativa segue até este sábado (24), das 16h às 20h, e transforma o espaço público em um ambiente de esporte, lazer, convivência e inclusão social. As atividades são abertas para iniciantes e para quem já tem alguma experiência com o skate, com inscrições feitas pela internet ou presencialmente.

A cada dia, o projeto atende quatro turmas, com aulas de aproximadamente uma hora, reunindo 20 alunos por turma. Ao todo, são 80 participantes por edição. O foco principal são crianças e adolescentes de 6 a 16 anos. A proposta prevê ainda edições futuras nos distritos de Mosqueiro e Outeiro, além da passagem por 24 municípios do Pará, que ainda serão confirmados.

image A iniciativa segue até este sábado (24), das 16h às 20h. (Cristino Martins | O Liberal)

A ação é realizada pelo Instituto Casa da Vila de Brasília e tem como objetivo apresentar o skate na modalidade street, oferecendo aulas de iniciação prática com acompanhamento técnico e equipamentos de segurança. O projeto fornece skates e equipamentos de segurança para os alunos, mas a organização reforça a recomendação de que todos compareçam usando tênis, como medida essencial de proteção durante as aulas.

“O intuito do projeto é dar os primeiros passos em cima do skate na modalidade street. A gente traz os equipamentos, toda a estrutura para as aulas de iniciação prática, trabalhando equilíbrio, treino de repetição e alongamento. É uma primeira experiência para quem tem vontade de aprender”, explicou o instrutor e membro da coordenação do projeto, Marivaldo Silva.

Segundo ele, a receptividade tem sido positiva desde a primeira edição. “Várias crianças que estão hoje aqui já participaram da edição do ano passado, em dezembro, e agora estão voltando. A aceitação foi muito boa e dá para ver a evolução dos alunos. Alguns que começaram apenas se equilibrando já estão conseguindo fazer manobras”, destacou.

Skate Brasil no bairro da Sacramenta

Famílias aprovam a iniciativa

Entre os pais que acompanham de perto a participação dos filhos está Vitor Soares, pai de Heitor Levi, aluno do projeto. Para ele, a iniciativa representa um importante incentivo ao esporte e ao desenvolvimento das crianças.

“É um projeto muito bom, um incentivo. O skate é um esporte radical, faz parte de uma arte, de uma cultura. Principalmente agora nesse período de férias, é algo que vem agregar”, avaliou. Segundo Vitor, o filho já tinha contato com o skate, mas de forma limitada. “Ele já tinha um skate, mas praticava mais em casa. Aqui, com os professores, ele teve a oportunidade de aprender efetivamente o esporte, ter mais conhecimento e desenvolver ainda mais esse gosto”, falou.

O pai conta que a família mora próxima e soube da iniciativa por meio de um parente. “Foi a tia dele que mandou a imagem do projeto. A gente achou bem interessante e se inscreveu logo para garantir a vaga”, relatou.

Vitor também destacou os benefícios da atividade para o desenvolvimento pessoal e físico do filho. “Depois da escola, o esporte é fundamental. Ainda mais nas férias, é uma forma de ocupar o tempo com algo positivo, aprender, se desenvolver, ao invés de estar fazendo coisas que não devia. O esporte só traz benefícios”, afirmou.

SERVIÇO:

- Local:

Praça Dorothy Stang – bairro da Sacramenta

- Data:

23 e 24 de janeiro

- Horário:

Das 16h às 20h

(quatro turmas por dia, com aulas de aproximadamente 1h)

- Público-alvo:

Crianças e adolescentes de 6 a 16 anos

(iniciantes ou com alguma experiência no skate)

- Inscrições:

Pela internet: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9N73psY-R7TeKw6U63KO-bKX00p2ZDH-6n8CAcDoRDwfxoQ/viewform?pli=1

Presencialmente, no local das atividades

- O que o projeto oferece:

•Skates

•Equipamentos de segurança

•Aulas de iniciação ao skate street com instrutores

- Recomendação:

Os participantes devem comparecer usando tênis, para maior segurança.

Projeto Skate Brasil promove esporte e inclusão social na Sacramenta
Belém
.
