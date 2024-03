Suspeito de racismo contra menina que usava camisa de Vini Jr. é preso

Um torcedor do Atlético de Madrid foi preso nesta quinta-feira (29), pela Polícia Nacional da Espanha, suspeito de ter cometido ataques racistas contra uma menina de oito anos que usava a camisa de Vinícius Júnior nos arredores do estádio Metropolitano, no clássico entre o time da casa e o Real Madrid, em setembro do ano passado, pela La Liga.

As autoridades identificaram o agressor por meio de vídeos fornecidos por um jornalista presente no local, culminando na sua detenção e posterior apresentação judicial. O caso foi repercutido pela imprensa espanhola após o relato da tia da criança ao canal de rádio espanhola ‘Ser’.

Segundo ela, as injúrias raciais foram acompanhadas de ameaças de morte. “Começaram a cantar 'Vikingo não', 'macaco', 'preta de m****'. Não sabia que era com a gente, jamais imaginaria que era por causa da menina”, iniciou a familiar.

Em seguida, um cara teria se aproximado, dado golpes no braço dela e ameaçado matar a criança. “Uma barbaridade de insultos e tudo mais. Aí você olha e vê muita gente, uma multidão apontando para a garota, a insultando e xingando”, disse ela.

Por conta do episódio, a denunciante apresentou queixa na polícia espanhola, relatando ter ouvido gritos de "fora Vikingos de m****", “madridistas filhos da p***” e "saiam daqui que vamos cortar sua boca e matar vocês".

Depois do episódio, o Real Madrid convidou a criança e sua família para assistirem à partida no estádio Santiago Bernabéu. A menina ainda conheceu os jogadores do time, inclusive o brasileiro Vinícius Júnior, que autografou uma camisa para a pequena.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)