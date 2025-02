Surfista brasileiro e piloto de resgate são engolidos por onda gigante; veja

Durante o evento Gigantes de Nazaré, em Portugal, o surfista brasileiro Will Santana e o piloto de resgate Daniel Rangel foram engolidos por uma onda gigante. O incidente ocorreu na Praia do Norte na última segunda-feira (24).

Imagens capturadas mostram o momento dramático em que a dupla foi engolida pela onda de tamanho colossal. No vídeo, é possível ver que Daniel pula do jet ski ao perceber que não conseguiria escapar. Segundo informações da equipe do surfista, Will e Daniel estão bem e sofreram apenas pequenos machucados.

A Praia do Norte, em Nazaré, é famosa por suas ondas gigantes, que atraem surfistas de todo o mundo. Will Santana, um dos principais nomes do surfe brasileiro de ondas gigantes, já havia enfrentado condições extremas anteriormente, como durante a Tempestade Hermínia, quando surfou uma onda estimada em 30 metros de altura