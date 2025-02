Supercopa Rei: Detran assegura fluidez no trânsito para jogo entre Botafogo e Flamengo no Mangueirão

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) garantiu a presença de agentes de fiscalização para organizar o fluxo de veículos no entorno do Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão, durante a partida entre Botafogo e Flamengo, em Belém. As duas equipes cariocas disputam a final da Supercopa Rei, na capital paraense, neste domingo (2).

Segundo a diretora-geral do Detran, Renata Coelho, além da fluidez no trânsito, os agentes também irão focar na segurança dos condutores e transeuntes. A ação contará também com agentes da Secretaria Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).

O acesso de veículos ao estádio ocorrerá através dos portões de acesso ao estacionamento das avenidas Transmangueirão e Augusto Montenegro. Caso haja a necessidade, além das vias, as faixas do BRT serão utilizadas sob orientação dos agentes de trânsito. A saída será pelos mesmos portões das avenidas Transmangueirão e Augusto Montenegro.

VEJA MAIS

"Os portões abrem a partir de 13h. É importante que os motoristas cheguem cedo e evitem ingerir bebida alcoólica. Nossa orientação é que escolham o 'motorista da rodada', ou optem por motoristas de aplicativos ou táxis. Nossas equipes estarão atentas para coibir essa infração gravíssima e garantir a segurança viária", orienta Ivan Feitosa, coordenador de Operações do Detran.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)