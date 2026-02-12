STJD suspende Abel Braga, diretor técnico do Internacional, por declaração homofóbica

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) divulgou, nesta quinta-feira, 12, punição para Abel Braga, atual diretor técnico do Internacional, por conta de declaração homofóbica dita no final de 2025: uma suspensão de cinco partidas e multa de R$ 20 mil.

Na época, Abel havia retornado ao time gaúcho para assumir a função de técnico da equipe nas últimas rodadas do Brasileirão. Porém, na sua coletiva de apresentação, ele declarou que não gostaria que o clube utilizasse uma camisa da cor rosa, pois iria parecer "um time de veado".

Diante da repercussão negativa, o treinador de 73 anos publicou em suas redes sociais que reconheceu que fez uma "colocação ruim", afirmou que "cores não definem gêneros" e reforçou que a equipe precisa de "paz e trabalho".

Após ajudar a evitar o rebaixamento do Internacional à Série B no ano passado, ele trocou de cargo e passou a atuar como diretor técnico do time de Porto Alegre.

Esta é a sétima passagem de Abel no Internacional. Ele acumula as conquistas de uma Copa Libertadores, um Mundial de Clubes e dois Campeonatos Gaúchos.