STJD suspende Abel Braga, diretor técnico do Internacional, por declaração homofóbica Na época, Abel havia retornado ao time gaúcho para assumir a função de técnico da equipe nas últimas rodadas do Brasileirão Estadão Conteúdo 12.02.26 17h58 Abel Braga (Divulgação / Inter) O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) divulgou, nesta quinta-feira, 12, punição para Abel Braga, atual diretor técnico do Internacional, por conta de declaração homofóbica dita no final de 2025: uma suspensão de cinco partidas e multa de R$ 20 mil. Na época, Abel havia retornado ao time gaúcho para assumir a função de técnico da equipe nas últimas rodadas do Brasileirão. Porém, na sua coletiva de apresentação, ele declarou que não gostaria que o clube utilizasse uma camisa da cor rosa, pois iria parecer "um time de veado". VEJA MAIS Inter anuncia permanência de Abel Braga como dirigente após técnico evitar queda para Série B Abel Braga operou o coração 15 dias antes de salvar Inter da Série B: 'Vim porque acreditava' Abel Braga saiu da aposentadoria como treinador por oito dias com a missão de salvar o Internacional do rebaixamento Diante da repercussão negativa, o treinador de 73 anos publicou em suas redes sociais que reconheceu que fez uma "colocação ruim", afirmou que "cores não definem gêneros" e reforçou que a equipe precisa de "paz e trabalho". Após ajudar a evitar o rebaixamento do Internacional à Série B no ano passado, ele trocou de cargo e passou a atuar como diretor técnico do time de Porto Alegre. Esta é a sétima passagem de Abel no Internacional. Ele acumula as conquistas de uma Copa Libertadores, um Mundial de Clubes e dois Campeonatos Gaúchos. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Internacional STJD Abel Braga homofobia suspensão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31 Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 FUTEBOL Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios 12.02.26 13h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32