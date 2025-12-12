Capa Jornal Amazônia
Inter anuncia permanência de Abel Braga como dirigente após técnico evitar queda para Série B

Estadão Conteúdo

A relação de Abel Braga com o Internacional vai continuar bem próxima para o ano que vem. Nesta sexta-feira, o presidente Alessandro Barcellos anunciou a sua permanência no clube, mas desta vez, como dirigente do departamento de futebol.

Nesta 'repaginada' para organizar os bastidores do clube, ele terá posição estratégica e deve atuar, principalmente, na escolha de jogadores para a montagem do elenco visando a temporada 2026, e ainda monitorar o mercado.

O Inter sofre as consequências de um final de Campeonato Brasileiro quase que traumático. Em queda vertiginosa na classificação, a diretoria demitiu o técnico Ramón Diaz e contratou Abel Braga de forma emergencial para as duas últimas rodadas.

Com aproveitamento de 50% nesses dois confrontos (derrota para o São Paulo e vitória sobre o Red Bull Bragantino) sob o comando de Abel, o Internacional foi beneficiado com uma combinação de resultados e acabou escapando, de forma dramática, do rebaixamento que parecia iminente.

Com o fim do Brasileiro, deixaram o departamento de futebol do clube José Olavo Bisol (vice de futebol), André Mazzucco (diretor executivo) e ainda o ex-jogador D'Alessandro (diretor esportivo). A prioridade neste final de ano é definir o nome do novo treinador para, então, iniciar a montagem do elenco.

Palavras-chave

futebol

Inter

Abel Braga

dirigente
