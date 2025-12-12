Inter anuncia permanência de Abel Braga como dirigente após técnico evitar queda para Série B Estadão Conteúdo 12.12.25 13h13 A relação de Abel Braga com o Internacional vai continuar bem próxima para o ano que vem. Nesta sexta-feira, o presidente Alessandro Barcellos anunciou a sua permanência no clube, mas desta vez, como dirigente do departamento de futebol. Nesta 'repaginada' para organizar os bastidores do clube, ele terá posição estratégica e deve atuar, principalmente, na escolha de jogadores para a montagem do elenco visando a temporada 2026, e ainda monitorar o mercado. O Inter sofre as consequências de um final de Campeonato Brasileiro quase que traumático. Em queda vertiginosa na classificação, a diretoria demitiu o técnico Ramón Diaz e contratou Abel Braga de forma emergencial para as duas últimas rodadas. Com aproveitamento de 50% nesses dois confrontos (derrota para o São Paulo e vitória sobre o Red Bull Bragantino) sob o comando de Abel, o Internacional foi beneficiado com uma combinação de resultados e acabou escapando, de forma dramática, do rebaixamento que parecia iminente. Com o fim do Brasileiro, deixaram o departamento de futebol do clube José Olavo Bisol (vice de futebol), André Mazzucco (diretor executivo) e ainda o ex-jogador D'Alessandro (diretor esportivo). A prioridade neste final de ano é definir o nome do novo treinador para, então, iniciar a montagem do elenco. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Inter Abel Braga dirigente COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26