Sorteio da Copa 2022: Veja onde assistir ao vivo e as seleções que podem enfrentar o Brasil no Catar

Nesta sexta-feira (01/04) ocorre o sorteio dos grupos para a Copa do Mundo 2022. A partir das 13h (horário de Brasília) a Seleção Brasileira irá descobrir quais os três primeiros times que enfrentará na competição. O sorteio será realizado em Doha, no Qatar, sede do torneio. Veja onde assistir ao vivo e as seleções que podem enfrentar o Brasil no Catar:

Quantas seleções irão para a Copa do Mundo 2022?

32 seleções irão participar da Copa do Mundo 2022. No entanto, faltando poucos meses para a competição, apenas 29 dos times já estão classificados. As demais seleções decidirão vaga nas próximas semanas.

Quais seleções ficaram de fora da Copa do Mundo 2022?

A atual campeã europeia e tetracampeã da Copa do Mundo, Itália, ficará de fora da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva. A seleção italiana foi eliminada pela Macedônia do Norte. Egito e Argélia também não conseguiram se classificar e, além destes, a Colômbia ficou de fora após uma péssima campanha nas eliminatórias sul-americanas.

Quais países vão jogar a Copa do Mundo 2022?

América do Sul: Brasil, Argentina, Equador e Uruguai

Europa: Alemanha, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Sérvia, Suíça, Portugal e Polônia

América Central e do Norte: Canadá, Estados Unidos e México

Ásia: Qatar, Arábia Saudita, Coreia do Sul, Irã e Japão

África: Senegal, Gana, Marrocos, Camarões e Tunísia.

Quem está em qual pote?

Para o sorteio, os times foram divididos em oito grupos de quatro potes. Tudo organizado de acordo com o ranking mundial masculino da Fifa, em 31 de março. Ressaltando que equipes da mesma confederação não podem ser agrupadas, exceto na Europa, que terá 13 seleções presentes no Catar. Veja a divisão:

Pote 1:

Catar

Bélgica

Brasil

França

Argentina

Inglaterra

Espanha

Portugal

Pote 2:

Dinamarca

Holanda

Alemanha

México

Estados Unidos

Suíça

Croácia

Uruguai

Pote 3:

Senegal

Irã

Japão

Marrocos

Sérvia

Polônia

Coreia do Sul

Tunísia

Pote 4:

Arábia Saudita

Equador

Gana

Camarões

Canadá

Costa Rica ou Nova Zelândia

Peru ou Emirados Árabes Unidos ou Austrália

País de Gales ou Ucrânia ou Escócia

Onde assistir ao vivo o sorteio para a Copa do mundo 2022?

O sorteio da Copa do Mundo 2022 será exibido ao vivo, às 13h (horário de Brasília), na TV Globo e no Sportv.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)