Por que a Copa do Mundo 2022 vai ser em novembro? Entenda

O país-sede da Copa do Mundo 2022 é o Qatar - ou Catar -, foi eleito em 2010. No entanto, havia uma preocupação com as altas temperaturas no Oriente Médio durante o mês de junho, quando a temperatura média é 41,2 graus Celsius. Com isso, a Fifa decidiu mudar as datas do torneio para os meses de novembro e dezembro.

Todos os estádios dessa edição serão climatizados para acomodar melhor os torcedores e jogadores e proteger do calor intenso que faz na região. Todos foram construídos após o Qatar ser anunciado como sede.

Quando a Fifa decidiu alterar a data do mundial, precisou mexer nos demais torneios. O calendário do futebol em 2022 foi bastante modificado por conta da Copa. No Brasil, os campeonatos Brasileiros das Séries A, B e C foram adiantados e começarão entre os meses de maio e junho.

A primeira partida da Copa do Mundo 2022 será no dia 21 de novembro, no Al Bayt Stadium, na cidade de Al Khor, a partir das 7h (horário de Brasília).