Copa 2022: veja pontos turísticos do Qatar, país-sede do Mundial

O país-sede da Copa 2022 é o Qatar - ou Catar - tem ganhado visibilidade nos últimos anos por sediar a competição de futebol mais importante do mundo. O Qatar é um país com menos de dois milhões de habitantes, 12 mil quilômetros quadrados de área e 50 anos de independência.

O país possui diversas opções de museus, paisagens naturais e centros culturais como atração turistica para os visitantes durante o torneio.

Confira lista:

Um dos principais mercados da capital Doha, fica localizado onde era povo beduíno levava suas ovelhas e cabras para trocar a lã por outros itens essenciais. Mesmo se desenvolvendo, o mercado ainda possui ares do século 19, quando foi criado. O local possui lojas, bares e restaurantes.

Localizado em uma ilha artificial construída especialmente para servir de base para ele, projetado pelo arquiteto chinês Ieoh Ming Pei, o mesmo responsável pelas pirâmedes do Louvre.

O museu concentra a maior coleção de arte islâmica do mundo, com peças e artefatos de levados de três países diferentes.

Uma vila planejada especificamente para colocar a capital, Doha, no cenário artístico internacional. É o centro cultural e acriativo da cidade, os prédios possuem arquitetura fascinantes. O local possui museus, galerias, teatros e restaurantes.

Mais uma ilha artificial criada na costa da capital, Doha, foi planejada para ser um centro de luxo. Prédios residencias, hotéis internacionais, marinas, restaurantes cinco estrelas são algumas das opções do local.

A região de manguezal é uma das grandes atrações no meio do deserto. Uma extensa área verde com uma variedade de pássaros, como por exemplo o flamingo. Turistas costumam explorar a região saindo de caique da cidade Al Khor.

