Seleção: Hugo Souza é a única mudança de Ancelotti em treino antes de encarar o Japão Goleiro do Corinthians entra no lugar de Bento, e técnico mantém o restante do time que goleou a Coreia do Sul antes do amistoso contra o Japão O Liberal 12.10.25 10h39 A Seleção Brasileira treinou neste domingo (12) (FOTO: @rafaelribeirorio / CBF) Hugo Souza foi a única novidade de Carlo Ancelotti no último treino da Seleção Brasileira antes do amistoso contra o Japão. A atividade ocorreu na manhã deste domingo (12), no Goyang Stadium, em Seul, e manteve a base do time que goleou a Coreia do Sul, com apenas a mudança já anunciada no gol. Durante a convocação, Ancelotti havia confirmado que o goleiro do Corinthians seria titular diante dos japoneses. Após o corte de Ederson, o treinador manteve o rodízio na posição: começou com Bento na vitória por 5 a 0 sobre os coreanos e escalou Hugo Souza para o treino deste domingo, o último em solo sul-coreano. Seleção Brasileira repete formação em treino tático Em uma atividade tática fechada à imprensa, Ancelotti repetiu os mesmos jogadores de linha da partida anterior. A equipe treinou com: Hugo Souza Vitinho Éder Militão Gabriel Magalhães Douglas Santos Casemiro Bruno Guimarães Rodrygo Vini Júnior Matheus Cunha Estêvão O atacante Estêvão, destaque com dois gols diante da Coreia do Sul, apresentou sintomas de gripe e será reavaliado nesta segunda-feira (13), já em Tóquio, no Ajinomoto Stadium. O departamento médico acredita que o jogador não será desfalque, mas Lucas Paquetá é a opção caso seja necessário. VEJA MAIS Rodrygo celebra retomada e Estevão exalta evolução da seleção após goleada: 'Final de Copa' Atacantes se destacam na vitória por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul e reforçam confiança de olho na Copa do Mundo de 2026 Delegação segue para Tóquio e encerra fase na Coreia do Sul A delegação brasileira embarcou para Tóquio na tarde deste domingo, após uma semana de treinamentos em Seul. O grupo teve folga no sábado (11), dia seguinte à vitória sobre os coreanos, e aproveitou para conhecer a capital sul-coreana. O amistoso entre Brasil e Japão acontece nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. Na última sexta (10), os japoneses empataram por 2 a 2 com o Paraguai, em Osaka.