Seleção: Hugo Souza é a única mudança de Ancelotti em treino antes de encarar o Japão

Hugo Souza foi a única novidade de Carlo Ancelotti no último treino da Seleção Brasileira antes do amistoso contra o Japão. A atividade ocorreu na manhã deste domingo (12), no Goyang Stadium, em Seul, e manteve a base do time que goleou a Coreia do Sul, com apenas a mudança já anunciada no gol.

Durante a convocação, Ancelotti havia confirmado que o goleiro do Corinthians seria titular diante dos japoneses. Após o corte de Ederson, o treinador manteve o rodízio na posição: começou com Bento na vitória por 5 a 0 sobre os coreanos e escalou Hugo Souza para o treino deste domingo, o último em solo sul-coreano.

Seleção Brasileira repete formação em treino tático

Em uma atividade tática fechada à imprensa, Ancelotti repetiu os mesmos jogadores de linha da partida anterior. A equipe treinou com:

Hugo Souza

Vitinho

Éder Militão

Gabriel Magalhães

Douglas Santos

Casemiro

Bruno Guimarães

Rodrygo

Vini Júnior

Matheus Cunha

Estêvão

O atacante Estêvão, destaque com dois gols diante da Coreia do Sul, apresentou sintomas de gripe e será reavaliado nesta segunda-feira (13), já em Tóquio, no Ajinomoto Stadium. O departamento médico acredita que o jogador não será desfalque, mas Lucas Paquetá é a opção caso seja necessário.

Delegação segue para Tóquio e encerra fase na Coreia do Sul

A delegação brasileira embarcou para Tóquio na tarde deste domingo, após uma semana de treinamentos em Seul. O grupo teve folga no sábado (11), dia seguinte à vitória sobre os coreanos, e aproveitou para conhecer a capital sul-coreana.

O amistoso entre Brasil e Japão acontece nesta terça-feira (14), às 7h30 (de Brasília), no Ajinomoto Stadium, como parte da preparação para a Copa do Mundo de 2026. Na última sexta (10), os japoneses empataram por 2 a 2 com o Paraguai, em Osaka.