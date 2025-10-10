Rodrygo celebra retomada e Estevão exalta evolução da seleção após goleada: 'Final de Copa' Estadão Conteúdo 10.10.25 10h48 O amistoso em Seul deixou mais do que um placar expressivo. A goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul serviu para a seleção brasileira dar uma resposta após a derrota para a Bolívia nas Eliminatórias, além de reforçar a confiança de dois nomes em momentos opostos em seus clubes: Rodrygo, reserva no Real Madrid, e Estevão, em ascensão no Chelsea. Ambos foram protagonistas da melhor atuação do time sob o comando de Carlo Ancelotti. Rodrygo, autor de dois gols e símbolo da intensidade ofensiva que o técnico italiano vem pedindo, destacou o espírito coletivo e a solidez defensiva como pontos-chave do resultado. "Sempre importante você ter uma defesa sólida, todo mundo defende e todo mundo ajuda, e o ataque aos poucos começa a funcionar. Foi o que aconteceu hoje. Estou muito feliz pelo meu desempenho individual e pela vitória, vamos continuar assim", afirmou o atacante. De volta à seleção após um período fora, o camisa 10 do Real Madrid revelou o quanto tratou o amistoso com seriedade. "Sabia que tinha que levar esses amistosos como finais de Copa do Mundo. Foi o que tentei fazer hoje, deu tudo certo. Mais do que os gols, fiquei feliz com o desempenho da equipe. Está evoluindo, crescendo, estamos em um ótimo caminho para a Copa", completou. A boa atuação de Rodrygo chega em um momento importante para o jogador, que perdeu espaço no clube merengue com Xabi Alonso, mas parece ter o respaldo de Ancelotti na seleção. A versatilidade tática do atacante e o entrosamento com Vini Jr. voltaram a funcionar, resgatando o dinamismo que marcou a dupla no Real Madrid. Se Rodrygo aproveitou o amistoso para reafirmar sua importância, Estevão confirmou a excelente fase que vive no Chelsea e ampliou a expectativa em torno de seu papel no ciclo até 2026. Autor de dois gols, o jovem de 17 anos foi novamente o mais assediado pelos torcedores e respondeu com maturidade dentro de campo. "Só tenho a agradecer a Deus pelo que estou vivendo. Estou lutando todos os dias para que as coisas boas venham. Nossa equipe vem crescendo a cada dia, estamos felizes com nosso desenvolvimento, vamos continuar nesse ritmo para fazer grandes jogos", disse o atacante, que vem ganhando minutos sob o comando de Enzo Maresca na Premier League. A seleção brasileira se prepara agora para enfrentar o Japão, na terça-feira, às 7h30, em Tóquio, em mais um amistoso de preparação para a Copa do Mundo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Rodrygo Estêvão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Guto Ferreira mantém invencibilidade no Remo e projeta clássico Re-Pa 'Seguir a nossa luta' Leão Azul venceu o Athletico-PR por 2 a 1 na última quinta-feira (9) e agora pensa no Paysandu. 10.10.25 10h40 MMA Sport Club Deiveson Figueiredo "Deus da Guerra" revela sonho às vésperas do UFC Rio 10.10.25 10h33 Carlos Ferreira Vitória grandiosa no maior rígido do Leão 10.10.25 10h31 Futebol Vitória do Remo sobre o Athletico-PR na Série B encerra tabu histórico Leão Azul venceu o Furacão pela primeira vez. Duelo, que ocorreu na última quinta-feira (9), no Baenão, terminou 2 a 1 para a equipe azulina 10.10.25 9h38 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 Eliminatórias da Copa do Mundo Coreia do Sul x Brasil: onde assistir ao vivo e escalações do jogo da seleção brasileira hoje (10) A seleção brasileira joga um amistoso contra a seleção coreana; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 10.10.25 7h00