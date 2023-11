Sede do Corinthians é alvo de tiros e pichações com ameaças: 'Vai morrer'

A sede social do Corinthians, o Parque São Jorge, foi alvo de tiros e pichações na madrugada desta sexta-feira (24), véspera da eleição do clube. A Polícia Militar esteve no local e o clube informou que irá abrir ocorrência. Ninguém ficou ferido durante o ataque.

A maioria das mensagens pichadas nos muros são ameaças ao candidato André Negão e ao grupo "Renovação e Transparência", de Andrés Sanchez, que está no comando do Corinthians desde 2007. "Vai morrer", "guerra" e "o time é do povo" foram algumas das pichações, além de uma faixa com a frase "fora André Negão".

Após os ataques, o clubeP está preocupado com a segurança da eleição, que acontecerá neste sábado. Segundo informações de torcedores, algumas torcidas organizadas já convocaram seus membros para irem à porta do Parque São Jorge durante a votação. André Negão disputa a presidência com Augusto Melo, candidato da oposição. Além disso, os sócios do time também irão eleger 200 conselheiros para os próximos três anos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)