Muros do Allianz Parque são pichados em protesto contra diretoria do Palmeiras

Após a derrota do Palmeiras para o Santos por 2 a 1 no último domingo (8), os muros do Allianz Parque amanheceram pichados na segunda-feira (9), com protestos dirigidos à presidente do clube, Leila Pereira, e ao diretor de futebol, Anderson Barros. O ato de vandalismo ocorreu por conta da insatisfação da torcida com o desempenho do time, que também foi eliminado da Libertadores na última semana.

Câmeras do sistema de segurança registraram o momento em que três indivíduos fazem a pichação do muro localizado na rua Palestra Itália, um dos acessos à sede do clube e também a uma das bilheterias do estádio.

O vandalismo incluiu pedidos pela saída de Anderson Barros, principal responsável pelas contratações e formação do elenco palmeirense, e chamou Leila Pereira de "mentirosa". Além disso, os manifestantes exigem uma reformulação no Conselho administrativo do clube.

A Mancha Alvi Verde, torcida organizada do Palmeiras, afirmou que não é responsável pelas pichações, mas reforçou suas críticas à diretoria e à equipe. A direção do time anunciou que registrará um boletim de ocorrência e tomará todas as medidas necessárias para identificar e punir os responsáveis pelos danos ao patrimônio.

