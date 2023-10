Partida entre Palmeiras e Boca registra caso de racismo e confusão entre torcedores e jornalistas

Após a eliminação do Palmeiras para o Boca Juniors, nesta quinta-feira (6), na semifinal da Libertadores, uma grande confusão eclodiu nas tribunas de imprensa do Allianz Parque. Imediatamente após a vitória do Boca Juniors, torcedores alviverdes que estavam nos setores próximos à área de imprensa acusaram dois jornalistas de comportamento racista: os irmãos Christian e Sebastián Infanzón, da Radio AM de La Plata (Argentina).

VEJA MAIS

O incidente começou como uma discussão acalorada, que rapidamente se intensificou, com os torcedores do Palmeiras invadindo o espaço dos repórteres. A partir daí vieram as agressões físicas. Socos foram desferidos e objetos, como copos d'água cheios, foram arremessados, atingindo os profissionais da imprensa.

Os seguranças do Allianz Parque tiveram dificuldades para conter o tumulto, que se agravava à medida que o tempo passava. Somente após 10 minutos, seis policiais militares chegaram ao local, conseguindo evitar novas agressões.

Após ouvir os relatos dos torcedores, a polícia revistou as bolsas dos jornalistas e deteve dois deles, com os braços imobilizados, mas sem algemas. Os jornalistas foram conduzidos ao Juizado Especial Criminal (JECRIM) localizado no estádio.

Enquanto isso, no campo, um torcedor acusou um fotógrafo estrangeiro de racismo, gritando "macaco" após o término do jogo. O incidente foi testemunhado por várias pessoas, que se dispuseram a ajudar nas denúncias às autoridades.