São Raimundo: Atletas de base foram emprestados para o Águia de Marabá

O São Raimundo segue se preparando para a disputa da Segundinha do Parazão, a montagem do elenco do professor Wando Costa ainda está sendo desenhada, mas diante de chegadas, algumas saídas também foram confirmadas, mas por empréstimo. Cinco jogadores da base do clube foram emprestados para reforçar o Águia de Marabá no Campeonato Paraense sub 20. Os atletas já estão em Marabá e estiveram presentes no jogo das oitavas de final do clube com vitória por 1 x 0 sobre a equipe de meninos de ouro do campeonato paraense sub-20. O jogo aconteceu na segunda-feira (4).

O empréstimo dos jogadores é fruto de parceria entre a diretoria de futebol do São Raimundo com o Águia de Marabá. Após o Campeonato os atletas devem permanecer em Belém para fazer a apresentação no time profissional para a Segundinha.

O diretor de futebol do São Raimundo, Lenilson Almeida falou da importância da parceria para destacar os talentos do time. “Expectativa é a melhor possível, é sempre bom poder mostrar os talentos da base do São Raimundo”

Sobre a tão esperada Segundinha do Parazão, Lenilson afirmou que está à espera do congresso técnico para definir a apresentação do time. Ele antecipou que o São Raimundo vai ficar em Benevides durante a disputa.

A competição deste ano deve começar em agosto e vai contar com 23 equipes. No entanto, apenas duas conseguem o acesso para a série A do futebol estadual, as outras duas serão rebaixadas para a recém-criada terceira divisão.

Para ganhar rodagem

Os cinco jovens jogadores emprestados foram o Zagueiro Rodrigo Augusto Rebelo de Sousa, conhecido como Rodrigão; o atacante Luiz Henrique de sena branco, o Rochinha, Welber de Oliveira, todos de 18 anos, além do lateral e meia esquerda; Auricélio De Sousa Moura, o Cicy, de 19 Anos - Zagueiro/Direito; e o volante Janderson Iago Sá da Silva, Iago Tipizal, de 17 anos.

Janderson Iago Sá, o Iago Tipizal, foi um dos atletas emprestados pelo São Raimundo (Divulgação/ São Raimundo)

Os jogadores apresentaram um bom desempenho na base do pantera e o objetivo do empréstimo é fazer com eles ganhem mais minutos em campo em uma competição estadual, estando mais preparados para ajudar a equipe santarena em busca do tão sonhado acesso à elite do futebol paraense.