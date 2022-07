São Raimundo tem confrontos definidos na segundinha; santarenos estão no grupo B

Caminho definido, o São Raimundo já conheceu os seus adversários da primeira fase na disputa pelo acesso para a primeira divisão. O Pantera Santareno ficou no grupo B junto das equipes Sport Belém, Fonte Nova, Izabelense, Grêmio Carajás e Santa Rosa. A equipe comandada por Wando Costa segue se preparando e conta com 18 nomes para a competição deste ano. A expectativa é que mais reforços sejam anunciados.

De olho no rival

O maior adversário dos alvinegros, o São Francisco também já sabe que passos trilhar nessa primeira fase da competição. O leão santareno está no grupo C junto de equipes como o União Paraense, Santos do Pará, Pedreira, Vênus e Cametá.

VEJA MAIS

Na primeira fase da segundinha serão realizados jogos só de ida, cada time vai fazer 5 partidas. Os quatro melhores de cada chave se classificam para as fases eliminatórias que terão oitavas de finais, quartas de finais, semifinais e finais. As duas melhores equipes conseguem o acesso para a primeira divisão.

A segunda divisão do campeonato paraense inicia no dia 10 de setembro, e todos os seus jogos serão realizados na região metropolitana de Belém, os primeiros confrontos serão divulgados pela Federação Paraense de Futebol nos próximos dias.