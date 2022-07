Próximo adversário do Paysandu na Série C tem oito jogadores pendurados para jogo de sábado; veja

Há cinco rodadas do fim da primeira fase da Série C, o Paysandu tem pela um desafio muito importante na busca pela classificação. Neste sábado, os bicolores enfrentam a equipe do Confiança-SE, a partir das 19 horas, no estádio da Curuzu. Com 23 pontos, a equipe é a vice-líder da competição.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Do outro lado, o time comandado pelo técnico Vinícius Eutrópio vem em certa dificuldade, sobretudo no quesito cartões. São nada mais nada menos que oito atletas pendurados com dois cartões amarelos, seis deles titulares absolutos. Vale lembrar que o atleta que acumular o terceiro, automaticamente cumpre suspensão de uma partida.

Ou seja, o cenário que já não é favorável para os sergipanos, pode ficar ainda pior na próxima rodada, quando o Confiança enfrenta o São José-RS, caso o time sofra com cartões durante o jogo na Curuzu.

SAIBA MAIS

A lista completa de pendurados conta com Alyson, Raphael, Bruno Camilo, Carlos Eduardo, Ewerton, Tcharlles, Pedro Oliveira, e Adryan. Destes, seis estão entre os prováveis titulares. O único a desfalcar o time deve ser o lateral-direito Alyson, que deixou a última partida sentindo dores musculares.

Apesar das ameaças, o time vem em bom momento, com um empate e uma vitória nos últimos dois jogos, embora o retrospecto de cartões seja elevado. Ao todo, foram 47 cartões na Série C, sendo 44 amarelos e três vermelhos, média de 3,6 por jogo. Na avaliação do treinador, o time vem se superando e contra o bicola não será diferente.

Digo todo o dia nos treinamentos para que todos se preparem e nós estamos com esses jogadores pendurados e os que estão sendo suplentes estão treinando muito forte, então estou tranquilo quanto a isso. Eu não fico fazendo drama e nem pensando muito nisso. O que eu posso fazer é preparar aquele que por ventura vá entrar também esteja bem", confirma Eutrópio.