Expulso na Série C, Danrlei é julgado no TJD e deve reforçar o Paysandu contra o Confiança-SE

O atacante Danrlei, do Paysandu, foi julgado no Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) pela expulsão na partida contra o Botafogo-PB, válida pela 10ª rodada da Série C do Brasileirão. O jogador foi punido com um jogo de suspensão, que já foi cumprido. Por conta disso, ele está apto para ser relacionado no próximo compromisso do Bicola na Terceirona.

A expulsão de Danrlei ocorreu nos minutos finais do jogo, disputada na Curuzu, no dia 12 de junho. Segundo consta na súmula da partida, o jogador teria invadido o gramado para protestar contra as decisões da arbitragem e, por isso, recebeu o cartão vermelho.

Julgado, o atacante foi punido pela Justiça com um jogo de suspensão, cumprido na rodada seguinte, contra a Aparecidense-GO. Na ocasião, Danrlei não foi relacionado para o duelo porque estava lesionado.

Uma das revelações do Paysandu na temporada, Danrlei tem 22 gols com a camisa bicolor e oito gols marcados na temporada. O atacante é o segundo maior artilheiro do time no ano, atrás apenas de Marlon.

A próxima partida do Paysandu pela Série C e, provavelmente, de Danrlei será no sábado (9) contra o Confiança-SE, às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém. O confronto terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.