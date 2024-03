Santos se pronuncia após ida de Robinho ao CT Rei Pelé: 'Não houve convite'

Após presença de Robinho, ex-jogador condenado por estupro em grupo na Itália, no CT Rei Pelé, o Santos divulgou uma nota para explicar e justificar a visita do ex-atacante no local. Inicialmente, havia a informação de que o ex-atleta teria sido convidado para uma festa de confraternização, mas, o clube negou .

De acordo com o time, o ex-atleta foi até o CT para acompanhar o filho, Robson, que atua nas categorias de base do Peixe, para fazer exames médicos. No entanto, no local, Robinho acabou indo cumprimentar os jogadores do time que estava em uma confraternização.

VEJA MAIS

"O Santos esclarece que o ex-jogador Robinho esteve nesta terça-feira (27) no CT Rei Pelé, para acompanhar o seu filho, Robson, atleta da categoria sub-17, em exame médico e apenas cumprimentou os participantes do churrasco realizado no local para o elenco, comissão técnica e diretoria. O clube deixa claro que não houve convite, muito menos a participação na confraternização", disse a nota.

A festa foi organizada pelo clube para os jogadores e funcionários da equipe para celebrar a boa fase no Paulistão. Nesta semana, a equipe tem uma série de compromissos e tirou a terça-feira para descansar.

Esta não seria a primeira vez que Robinho teria ido ao CT do Peixe nos últimos meses. O ex-atleta já teria ido acompanhar o filho em treinamentos e outros compromissos.

Caso Robinho

O brasileiro foi condenado em janeiro de 2022 pela Corte de Cassação da Itália, que é a última instância da Justiça italiana, a nove anos de prisão por violência sexual de grupo. Além dele, o amigo, Ricardo Falco, também recebeu a mesma sentença.

Segundo investigações, o crime ocorreu em 2013, quando Robinho ainda atuava pelo Milan. O ex-jogador, Ricardo Falco e mais quatro amigos do então atleta, violentaram sexualmente uma mulher de origem albanesa em um banheiro de uma boate da cidade.

Robinho retornou ao Brasil antes do fim das investigações. Como o país não extradita seus cidadãos, o ex-jogador segue solto e sem cumprir a pena estabelecida de pela Justiça italiana. Atualmente, a corte italiana pede para que o ex-atacante cumpra a pena em solo brasileiro, mas, o pedido continua em análise.