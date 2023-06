Robinho foi acusado de outro caso de estupro em 2009, na Inglaterra

Antes de ter cometido o crime de estupro coletivo em 2013, na cidade de Milão, na Itália, que o condenou a 9 anos de prisão, o ex-jogador brasileiro Robinho já foi acusado de outro caso de violência sexual em 2009, na Inglaterra. Na época, os jornais ingleses ‘The Sun’ e ‘The Times’ divulgaram que ele foi preso sob essa acusação, mas pagou fiança e foi liberado. O processo foi arquivado.

O caso teria ocorrido no dia 14 de janeiro de 2009, quando Robinho foi à uma boate na cidade de Leeds chamada Space, onde estava uma estudante de 18 anos da Universidade Yorkshire. Ela disse ter sido atacada pelo ex-jogador, que tinha 25 anos na época e jogava no Manchester City, que o multou em cerca de R$ 1 milhão por ter voltado ao Brasil sem autorização do clube. O jogador alega ter sido por "motivos pessoais". O porta-voz de Robinho, Chris Nathaniel, negou as acusações.

"Robinho nega veementemente qualquer acusação de má conduta ou envolvimento criminal e está feliz para prestar mais esclarecimentos se solicitado", diz Nathaniel

Um inquérito policial foi aberto e, após a polícia local apurar os fatos e vídeos do local, encaminhou o caso à Procuradoria de Justiça. Em seguida, o Ministério Público da Inglaterra (CPS) decidiu arquivar a denúncia.

"[Robinho] clamou sua inocência durante todo o processo, e estou contente de que tenha se livrado de toda perseguição", disse o porta-voz de Robinho em comunicado na época.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do Coordenador de Esportes de O Liberal, Pedro Cruz)