Santos, Palmeiras ou Corinthians: qual o time do coração de Oscar Schmidt? Ídolo começou torcendo pelo Santos por influência de Pelé e mudou de clube após conquista pelo Corinthians O Liberal 17.04.26 17h28 Oscar Schmidt no Corinthians (Reprodução) Um dos maiores nomes do basquete brasileiro, Oscar Schmidt também teve uma relação marcante com o futebol ao longo da vida. O “Mão Santa”, que morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, nasceu torcedor do Santos, mas mudou de clube após viver um momento decisivo no Corinthians. A ligação inicial com o time da Vila Belmiro veio ainda na infância, influenciada pela admiração por Pelé. Naquele período, o Santos vivia o auge de sua história, impulsionado pelo camisa 10, o que ajudou a consolidar a preferência do jovem Oscar. Além disso, o jogador também demonstrava simpatia pelo Fluminense, especialmente em jogos de futebol de botão, um dos passatempos da infância. Início no Palmeiras e primeiros passos no basquete Apesar da ligação com o futebol, foi no basquete que Oscar construiu sua trajetória. Ele iniciou a carreira nas categorias de base do Palmeiras e estreou no time adulto em 1975, no ginásio do Sírio. VEJA MAIS Oscar Schmidt morreu de quê? Relembre batalha de ex-atleta contra doença Com trajetória inigualável, Oscar colecionou participações históricas no esporte, mas enfrentou luta pela saúde na vida pessoal Oscar Schmidt era Paysandu? Relembre a última visita do 'Mão Santa' em Belém Ex-jogador esteve na capital paraense e recebeu camisas do clube bicolor durante evento no Hangar A primeira oportunidade foi dada por Wlamir Marques. Na estreia, contra o Sírio, marcou quatro pontos — número modesto diante do total acumulado na carreira, que chegou a 49.973. Oscar permaneceu no clube até 1978. Nesse período, conquistou o Campeonato Brasileiro de 1977, quando o Palmeiras venceu o Flamengo e consolidou uma equipe competitiva na época. Virada para o Corinthians após título nacional Anos depois, já consolidado no esporte, Oscar teve uma passagem marcante pelo Corinthians. Entre 1995 e 1997, foi o principal nome do time e liderou a conquista do Campeonato Brasileiro de 1996. Na campanha, o ala foi cestinha e eleito o jogador mais valioso (MVP) da competição. O desempenho dentro de quadra também teve impacto fora dela: foi nesse período que ele decidiu mudar sua torcida no futebol. Em entrevista, o ex-jogador afirmou que a conquista pelo Corinthians foi determinante para a mudança de clube. Antes: torcedor do Santos Depois: torcedor do Corinthians Motivo: título brasileiro de 1996 no basquete Relação com o Corinthians e legado A identificação com o Corinthians foi além das quadras. Em 2011, Oscar se tornou o primeiro atleta sem ligação com o futebol a ser homenageado na calçada da fama do clube. Já na reta final da carreira, outro momento marcante envolveu o esporte: atuando pelo Flamengo, ele dividiu a quadra com o filho Felipe, em uma experiência rara no basquete brasileiro. A trajetória de Oscar Schmidt, marcada por conquistas no esporte e histórias curiosas fora dele, reforça o impacto do atleta dentro e fora das quadras. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Oscar Schmidt COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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