Oscar Schmidt era Paysandu? Relembre a última visita do 'Mão Santa' em Belém Ex-jogador esteve na capital paraense e recebeu camisas do clube bicolor durante evento no Hangar O Liberal 17.04.26 17h13 Oscar Schmidt pousou com a camisa do Paysandu (Reprodução / Twitter / @paysandu) A passagem do ex-jogador de basquete e ídolo brasileiro Oscar Schmidt por Belém marcou torcedores e admiradores do esporte na capital paraense. Em sua última visita à cidade, o ex-atleta participou de um evento empresarial e ainda protagonizou um encontro simbólico com o Paysandu Sport Club, ao posar com camisas do clube. O ex-atleta morreu nesta sexta-feira (17/04) aos 68 anos. Na ocasião, Oscar esteve na Feira Pará Negócios, realizada no Hangar, onde foi um dos convidados principais. Durante o evento, ele compartilhou experiências da carreira e falou sobre o cenário do basquete no Brasil. VEJA MAIS Morre irmão de Tadeu Schmidt, ex-atleta Oscar Schmidt: apresentador vai comandar o BBB hoje? Após anos de tratamento contra tumor cerebral, ex-atleta morreu nesta sexta (17) Oscar Schmidt: relembre títulos e recordes do 'Mão Santa' Ídolo do basquete brasileiro, Oscar Schmidt deixa legado histórico com marcas nas Olimpíadas, seleção e clubes Encontro com o Paysandu marcou visita A passagem pela capital paraense também incluiu um momento especial fora da programação oficial. O ex-atleta recebeu duas camisas do Paysandu: Uma da equipe de basquete bicolor Outra da equipe de futebol profissional A entrega foi feita pelo vice-presidente do clube, Fred Cabral, que se encontrou com o ídolo durante a visita. Oscar posou com os uniformes, gesto que repercutiu entre torcedores do Papão. Comentário sobre evento internacional em Belém Durante a participação na feira, Oscar Schmidt também comentou sobre a realização do Pré-Olímpico de Basquete feminino, previsto para acontecer em Belém no início de 2024. Ele destacou a importância da torcida local no incentivo às equipes. “Uma forma de estimular o nosso time, com uma torcida vibrante do Norte, como é o povo paraense”, afirmou na ocasião. A visita reforçou a relação do ex-jogador com o público da região Norte, onde sua trajetória no esporte segue sendo referência para diferentes gerações. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes basquete Oscar Schmidt COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 LUTO Oscar Schmidt morre aos 68 anos após passar mal Ex-jogador da seleção brasileira teve mal-estar e não resistiu após atendimento médico nesta sexta-feira (17) 17.04.26 16h45