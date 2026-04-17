Oscar Schmidt era Paysandu? Relembre a última visita do 'Mão Santa' em Belém

A passagem do ex-jogador de basquete e ídolo brasileiro Oscar Schmidt por Belém marcou torcedores e admiradores do esporte na capital paraense. Em sua última visita à cidade, o ex-atleta participou de um evento empresarial e ainda protagonizou um encontro simbólico com o Paysandu Sport Club, ao posar com camisas do clube. O ex-atleta morreu nesta sexta-feira (17/04) aos 68 anos.

Na ocasião, Oscar esteve na Feira Pará Negócios, realizada no Hangar, onde foi um dos convidados principais. Durante o evento, ele compartilhou experiências da carreira e falou sobre o cenário do basquete no Brasil.

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Encontro com o Paysandu marcou visita

A passagem pela capital paraense também incluiu um momento especial fora da programação oficial. O ex-atleta recebeu duas camisas do Paysandu:

Uma da equipe de basquete bicolor

Outra da equipe de futebol profissional

A entrega foi feita pelo vice-presidente do clube, Fred Cabral, que se encontrou com o ídolo durante a visita. Oscar posou com os uniformes, gesto que repercutiu entre torcedores do Papão. Comentário sobre evento internacional em Belém

Durante a participação na feira, Oscar Schmidt também comentou sobre a realização do Pré-Olímpico de Basquete feminino, previsto para acontecer em Belém no início de 2024. Ele destacou a importância da torcida local no incentivo às equipes.

“Uma forma de estimular o nosso time, com uma torcida vibrante do Norte, como é o povo paraense”, afirmou na ocasião.

A visita reforçou a relação do ex-jogador com o público da região Norte, onde sua trajetória no esporte segue sendo referência para diferentes gerações.