Oscar Schmidt: relembre títulos e recordes do 'Mão Santa'

Lenda do basquete brasileiro e mundial, Oscar Schmidt, conhecido como “Mão Santa”, morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. Ele havia sido internado após apresentar um mal-estar em casa. A causa da morte não foi divulgada.

Considerado um dos maiores nomes da história do esporte, Oscar construiu uma carreira marcada por recordes expressivos e títulos relevantes, tanto por clubes quanto pela seleção brasileira.

Ele também ficou conhecido como o maior jogador a não atuar na NBA, apesar de ter sido escolhido pelo New Jersey Nets, em 1984, e receber outras propostas para jogar na liga norte-americana.

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Recusa à NBA e carreira no Brasil

Oscar optou por não jogar na NBA para seguir defendendo a seleção brasileira. Na época, atletas da liga norte-americana não podiam atuar por suas seleções nacionais.

Com isso, construiu sua trajetória principalmente no Brasil, com passagens por clubes como Palmeiras, Corinthians e Fluminense. Foi pelo time carioca que, em 2001, superou Kareem Abdul-Jabbar ao atingir 46.725 pontos e se tornar o maior pontuador da história do basquete — marca considerada extraoficial.

O recorde durou até 2024, quando foi superado por LeBron James.

Destaque histórico pela seleção brasileira

Pela seleção brasileira, Oscar Schmidt acumulou números expressivos. Foram 326 partidas disputadas, com média de 23,6 pontos por jogo.

Em Campeonatos Mundiais, participou de três edições e soma 33 jogos, sendo o segundo atleta com mais partidas pelo Brasil na competição, atrás apenas de Ubiratan.

Nas Olimpíadas, seu desempenho é ainda mais marcante:

Maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos: 1.093 pontos

1.093 pontos Recorde de pontos em um único jogo: 55 pontos contra a Espanha (1988)

55 pontos contra a Espanha (1988) Maior média em uma edição: 42,3 pontos por jogo (Seul 1988)

42,3 pontos por jogo (Seul 1988) Participação em cinco edições olímpicas: de 1980 a 1996

Ouro histórico no Pan de 1987

O principal título da carreira veio com a seleção brasileira no Pan-Americano de 1987, em Indianápolis.

Na decisão, o Brasil venceu os Estados Unidos por 120 a 115, conquistando a medalha de ouro. A equipe brasileira chegou a ficar 20 pontos atrás no placar, mas reagiu com forte aproveitamento nos arremessos de três pontos.

O time era formado por Gérson, Oscar, Israel, Marcel e Guerrinha. A vitória marcou a primeira derrota dos norte-americanos jogando em casa na competição.

Títulos e conquistas da carreira

Pela seleção brasileira:

Jogos Pan-Americanos: 1987

Campeonato Sul-Americano: 1977, 1983 e 1985

Por clubes:

Palmeiras: Campeonato Brasileiro (1977) e Copa Interamericana (1977)

Sírio: Mundial Interclubes (1979)

Juvecaserta (Itália): Copa da Itália (1988)

Corinthians: Campeonato Brasileiro (1996)

Flamengo: Campeonato Carioca (1999 e 2002)

Recordes individuais e homenagens

Oscar Schmidt também acumulou marcas históricas ao longo da carreira:

Segundo maior pontuador da história do basquete: 49.973 pontos

Maior cestinha da seleção brasileira: 7.693 pontos

Mais pontos em Olimpíadas: 1.093

Recordista de pontos em um jogo olímpico: 55

Maior média em uma edição olímpica: 42,3 pontos

Entre as homenagens recebidas, destacam-se:

Entrada no Hall da Fama da FIBA

Inclusão entre os 100 maiores jogadores da história no Hall da Fama de Springfield

Camisas aposentadas em clubes do Brasil e da Itália

Condecoração com a Ordem do Ipiranga

O legado de Oscar Schmidt permanece como um dos mais relevantes da história do esporte brasileiro, com impacto direto no desenvolvimento e popularização do basquete no país.