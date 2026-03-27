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Oscar Schmidt, Ricardo e Emanuel e Welter e Björkström serão eternizados no Hall da Fama do COB

O evento está agendado para o dia 8 de maio, às 19 horas, em cerimônia no sofisticado Copacabana Palace, no Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo
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Grandes nomes do esporte olímpico brasileiro, Oscar Schmidt, ídolo do basquete, Ricardo e Emanuel, medalhistas de ouro no vôlei de praia, e Alex Welter e Lars Björkström, primeiros campeões da vela verde e amarela, nos Jogos de Moscou-1980, serão eternizados no Hall da Fama do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

O evento está agendado para o dia 8 de maio, às 19 horas, em cerimônia no sofisticado Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Oscar Schmidt é o recordista brasileiro em participações olímpicas no basquete, com cinco edições consecutivas dos Jogos Olímpicos, e será premiado, com atraso, por todo a sua contribuição de excelência nas quadras ao Brasil. Durante a cerimônia, os atletas deixarão moldes de pés ou mãos, que serão futuramente exibidos no Centro de Treinamento do COB.

"Fazer parte desse grupo de grandes atletas, grandes personagens do esporte, já me faz muito feliz. Quem diria que eu ia chegar nesse ponto? Só tenho a agradecer", celebrou Oscar, sobre ter recebido o Troféu Adhemar Ferreira da Silva ainda em 2019, um reconhecimento a todo seu talento.

O COB busca valorizar ícones do esporte brasileiro, "cujas trajetórias seguem inspirando novas gerações e fortalecendo o legado olímpico do país" e desde 2018 criou o Hall da Fama, no qual já deveria ter celebrado Oscar Schmidt, a ser exaltado daqui dois meses.

Alex Welter e Lars Björkström foram os primeiros campeões olímpicos da vela na classe Tornado dos Jogos de Moscou-1980, responsáveis pela primeira medalha de ouro olímpica da modalidade ao País, enquanto Ricardo Santos e Emanuel Rego se tornaram campeões olímpicos do vôlei de praia nos Jogos de Atenas-2004.

"Dividir este momento com meu parceiro e amigo Ricardo Santos torna tudo ainda mais especial. Nossa história no vôlei de praia foi escrita com confiança mútua, respeito, parceria verdadeira e o sonho comum de representar o Brasil da melhor forma possível", endossou Emanuel. "Nada do que conquistamos teria sido possível sem essa sintonia dentro e fora da quadra. Tenho muito orgulho de ter vivido essa jornada ao lado dele."

O Hall da Fama do COB já conta com diversos nomes de peso do esporte nacional, casos de Afrânio Costa (primeiro medalhista do Brasil, no tiro), Gustavo Kuerten (tênis), Torben Grael (vela), Daiane dos Santos (ginástica), Aurélio Miguel e Edinanci Silva (judô), João do Pulo, Adhemar Ferreira da Silva, Aída dos Santos, Joaquim Cruz e Vanderlei Cordeiro da Silva (atletismo), Bernardinho, José Roberto Guimarães, Bernard, Renan e Fofão (vôlei), Wlamir Marques, Hortência e Magic Paula (basquete), Maria Lenk, Gustavo Borges e Ricardo Prado (natação), Zagallo (futebol), Servílio de Oliveira (boxe) e Nelson Pessoas (hipismo), entre outras lendas.

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